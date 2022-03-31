減碳行動更有感　王道銀行「消費碳排放明細」功能上線台灣首家　

王道銀行舉辦消費碳排放明細及低碳生活卡記者會，由左至右為萬事達卡台灣區總經理陳懿文、王道銀行駱怡君董事長、王道銀行總經理李芳遠。（圖片來源... 王道銀行舉辦消費碳排放明細及低碳生活卡記者會，由左至右為萬事達卡台灣區總經理陳懿文、王道銀行駱怡君董事長、王道銀行總經理李芳遠。（圖片來源：王道銀行）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在國發會公布「台灣2050淨零排放路徑圖」的同一天，王道銀行30日也同步推出「消費碳排放明細功能」，成為台灣及亞太地區首家採用萬事達卡碳足跡計算器功能的銀行，未來只要是王道銀行萬事達卡卡友， 不論新舊戶，即可在網銀或app上擁有查詢消費碳排放量的功能，讓民眾減碳行動更有感。

王道銀行指出，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶， 皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能， 開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量，公司期望藉由這項功能的推出，讓消費者瞭解各項所購產品與服務的碳排放量， 一同有意識地加入減碳的行列。

此外， 為鼓勵消費者將減碳化為行動， 王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「 消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、 且年平均每元碳排放量低於8公克， 即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠， 優惠存款金額無上限。

王道銀行同一時間也推出「 低碳生活卡」，除了串聯24家社會企業與B型企業， 讓消費者於上述合作店家消費可獲得最高85折優惠之外， 更首創由碳排放量決定現金回饋比例的功能， 平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例。舉例來說，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公 克，該月即可自動享現金回饋加碼， 鼓勵消費者用更少的碳排放量得到更高的現金回饋； 符合上述加碼資格者， 國內一般刷卡消費新台幣兩萬元內可享現金回饋提高至1.5%， 國外一般刷卡消費則不限金額均享現金回饋提高至1.5%。

目前參與活動的24家 社會企業與B型企業，包括仁舟淨塑、可樂穀、甘馧茶飲、 台灣好漁、果嶼、芙彤園、格外農品、鹿窯菇事、源天然、 德朱利斯、綠然、樂芽、點點善、講茶、繭裹子、直接跟農夫買、 茶籽堂、掌生穀粒、綠藤生機、2021社會企業、艾瑪絲、 勝利廚房、陽光伏特家、鮮乳坊等。持卡人只要持低碳生活卡於上述24家 友善社會與環境的商店消費，即可享各店家9折、95折或滿額贈禮 等不同低碳生活卡專屬優惠，並還可自動享王道銀行額外加碼4. 22%現金回饋，加計店家優惠與王道銀行簽帳卡原現金回饋， 消費者最高可享85折優惠；王道銀行加碼現金回饋金額上限新台幣 100元，不須額外登記。

王道銀行是台灣第一間原生數位銀行，2017年開業，前身為台灣工業銀行，近年積極推動綠色消費意識，期望透過金融的力量， 攜手消費者共同創造與環境、社會共贏的商業模式。 此次王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器，藉由API串接萬事達 卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額， 估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量，幫助消費者更有意識地加入減碳的行列。