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〈時評〉「互相承認主權」論述　找回兩岸關係話語權

By 李平華 , 台灣英文新聞－時評
2022/04/01 08:57
圖為今年(111年) 1月23日民進黨在台北舉辦「亞洲民主保衛戰第4屆 兩岸情勢兵推營」結業式，身兼民進黨主席的總統蔡英文出席與會，致詞勉...

圖為今年(111年) 1月23日民進黨在台北舉辦「亞洲民主保衛戰第4屆 兩岸情勢兵推營」結業式，身兼民進黨主席的總統蔡英文出席與會，致詞勉...

陸委會主委邱太三拋出兩岸應該「互相承認主權」的說法，這是民進黨政府長期一貫的主張，更重要的是，過去兩、三年以來的兩岸關係走向，尤其是在美中台架構下，中國一直試圖要全盤掌握台海情勢，蔡政府應該透過主權論述的強化，重新取得兩岸互動的籌碼和主導權。

從蔡總統第二任的任期開始，不斷嘗試去改善兩岸闗係，像她這兩年經常提到，只要北京當局有心化解對立、改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話，並且期待在疫情受到有效控制下，兩岸人民逐步恢復正常有序的交流。邱太三在上任陸委會主委後，同樣多次向對岸遞出橄欖枝。

不過，中國並沒有太多的回應，相反地，北京政府更企圖在美中角力的過程中，刻意打壓台灣。面對中共長期以來的不友善，甚至在國際舞台上不斷強勢宣傳「一中」論調，民進黨政府必須強化主權論述，一方面讓世界各國看到台灣所扮演的角色，另一方面是尋求兩岸互動詮釋上的主導權。

因此，邱太三日前就拋出新說法，強調過去馬英九的「互不承認主權、互不否認治權」已不足，兩岸應該「互相承認主權」。這番話，立刻引來對岸不滿，批評這是妄圖進一步升級版的「兩國論」，北京政府更認為，這是蔡政府要借殼中華民國的外衣，想要置換中華民國主權內涵的做法。

嚴格來說，民進黨的論述並沒有改變，只是更具體化，因為過去的互不否認，就已經帶有相互承認的意涵，而蔡總統近來提出兩岸立場上的「四個堅持」，其中就包括了堅持中華民國、中華人民共和國「互不隸屬」，以及堅持主權不容侵犯併吞，也是在闡述同樣的論述。

值得注意的是，隔了一天，駐美代表蕭美琴投書華盛頓郵報，強調烏克蘭人捍衛自由民主的決心，激勵啟發台灣人，大家更明白唯有自助強化自身國防實力，嚇阻中共野心，才能捍衛自由，共尋對抗威權。

從邱太三到蕭美琴，目的都是持續凝聚抗中保台的共識，雖然台灣目前兩岸關係是以「維持現狀」為主，但這不代表就不去觸及這個敏感話題，相反地，要尋求在這個基礎上，去強化兩岸關係的論述，才能找到更多籌碼、打開兩岸互動更多的機會，否則，失去兩岸論述話語權時，中國只會繼續邊緣化台灣。
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更新時間 : 2022-04-01 09:02 GMT+08:00

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