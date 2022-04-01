〈時評〉「互相承認主權」論述　找回兩岸關係話語權

圖為今年(111年) 1月23日民進黨在台北舉辦「亞洲民主保衛戰第4屆 兩岸情勢兵推營」結業式，身兼民進黨主席的總統蔡英文出席與會，致詞勉... 圖為今年(111年) 1月23日民進黨在台北舉辦「亞洲民主保衛戰第4屆 兩岸情勢兵推營」結業式，身兼民進黨主席的總統蔡英文出席與會，致詞勉勵學員。 中央社

陸委會主委邱太三拋出兩岸應該「互相承認主權」的說法， 這是民進黨政府長期一貫的主張，更重要的是，過去兩、 三年以來的兩岸關係走向，尤其是在美中台架構下， 中國一直試圖要全盤掌握台海情勢， 蔡政府應該透過主權論述的強化， 重新取得兩岸互動的籌碼和主導權。

從蔡總統第二任的任期開始，不斷嘗試去改善兩岸闗係， 像她這兩年經常提到，只要北京當局有心化解對立、改善兩岸關係， 在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話， 並且期待在疫情受到有效控制下， 兩岸人民逐步恢復正常有序的交流。邱太三在上任陸委會主委後， 同樣多次向對岸遞出橄欖枝。

不過，中國並沒有太多的回應，相反地， 北京政府更企圖在美中角力的過程中，刻意打壓台灣。 面對中共長期以來的不友善，甚至在國際舞台上不斷強勢宣傳「 一中」論調，民進黨政府必須強化主權論述， 一方面讓世界各國看到台灣所扮演的角色， 另一方面是尋求兩岸互動詮釋上的主導權。

因此，邱太三日前就拋出新說法，強調過去馬英九的「 互不承認主權、互不否認治權」已不足，兩岸應該「互相承認主權」 。這番話，立刻引來對岸不滿，批評這是妄圖進一步升級版的「 兩國論」，北京政府更認為，這是蔡政府要借殼中華民國的外衣， 想要置換中華民國主權內涵的做法。

嚴格來說，民進黨的論述並沒有改變，只是更具體化， 因為過去的互不否認，就已經帶有相互承認的意涵， 而蔡總統近來提出兩岸立場上的「四個堅持」， 其中就包括了堅持中華民國、中華人民共和國「互不隸屬」， 以及堅持主權不容侵犯併吞，也是在闡述同樣的論述。

值得注意的是，隔了一天，駐美代表蕭美琴投書華盛頓郵報， 強調烏克蘭人捍衛自由民主的決心，激勵啟發台灣人， 大家更明白唯有自助強化自身國防實力，嚇阻中共野心， 才能捍衛自由，共尋對抗威權。

從邱太三到蕭美琴，目的都是持續凝聚抗中保台的共識， 雖然台灣目前兩岸關係是以「維持現狀」為主， 但這不代表就不去觸及這個敏感話題，相反地， 要尋求在這個基礎上，去強化兩岸關係的論述，才能找到更多籌碼、 打開兩岸互動更多的機會，否則，失去兩岸論述話語權時， 中國只會繼續邊緣化台灣。