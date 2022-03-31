金門報首例確診！赴台中喝喜酒後確診　足跡皆在台灣本島

金門縣長楊鎮浯（中）31日表示，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，與案23277接觸過後染疫，是金門首例確診個案。 金門縣長楊鎮浯（中）31日表示，一名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴，與案23277接觸過後染疫，是金門首例確診個案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）金門爆出首例確診個案！金門縣長楊鎮浯今（31）日上午召開記者會宣布，1名26歲男性縣民26日在台中市參加喜宴時曾與案23277接觸過，經PCR採檢後確診，目前無症狀，安置在負壓隔離病房。

楊鎮浯表示，縣府衛生局昨（30）日中午接獲彰化縣衛生局轉介1名曾接觸案23277(高雄海軍士官)的居家隔離者，衛生局立即疫情調查，將這名居家隔離者送醫核酸檢測（PCR），昨天晚間20時30分醫院回報PCR陽性。

楊鎮浯說明，金門這名個案24日前往台北市，26日到台中參加喜宴，29日傍晚搭立榮航空股份有限公司B78829班機自台北回金門後都在家、沒外出，足跡都在台灣本島。

這名個案已接種3劑疫苗，屬「突破性感染」，也是疫情爆發兩年多以來，金門首例本土個案。

縣府縣衛生局昨晚已完成相關接觸者匡列及PCR採檢，包含接機友人、同班機同排及前後2排旅客，共匡列居家隔離24人，除1人已返台，轉由他縣市衛生局追蹤列管外，其餘23人皆在金門，PCR目前均為陰性，已入住防疫旅館進行10天的隔離，這期間內也將增加採檢數次。

此外，衛生局亦提供居家隔離者同住家人及相關密切接觸者公費居家快篩試劑，如果有健康疑慮時可檢測。

他說，縣府將加強執行宴席全面禁止逐桌敬酒、敬茶；清明連假將屆，提醒清明回金門親避免聚餐、餐飲鼓勵外帶；清明掃墓納骨塔不開放入內，於戶外搭棚供祭拜。