承諾減兵假的！ 切爾尼戈夫市長：俄軍攻擊力道加大

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）俄烏雙方29日在土耳其伊斯坦堡進行第五輪談判，俄國表態願大幅削減其在烏克蘭首都基輔（Kviv）和烏北切爾尼戈夫（Chernihiv）周遭的軍事行動，對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）持懷疑態度並得到證實。

莫斯科顯然再度食言，《路透社》報導，切爾尼戈夫市長Vladyslav Astroshenko表示，過去24小時，俄軍的轟炸越發猛烈，逾十萬人受困城中，所剩的食物及醫療用品僅夠維持一週。

Astroshenko接受《CNN》訪問時指出，實際上俄軍加大的攻擊力道，切爾尼戈夫市市中心遭遇猛烈炮擊，造成25名平民喪生。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，莫斯科正將部分軍隊自屋北轉往烏東，試圖包抄當地烏國主力部隊，而部分俄軍將留在基輔附近，牽制烏國部隊。報導引述一位區域官員指出，俄國軍隊一夜之間更對烏西的工業設施發東三次攻擊。

過去一週，烏國軍隊取得重大進展，奪回基輔近郊，並打破俄方對東部城市蘇梅（Sumy）的圍困，並在西南部擊退俄軍。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報會中表示，俄國已開始自基輔周遭調走少量部隊，進行重新部署，而這並不意味著俄軍隊基輔的威脅已然結束。他說，「我們大家都應準備觀看俄軍對烏克蘭其他地區發動大規模攻勢。」

英國軍方情報單位30日表示，部分在烏克蘭蒙受重大損失的俄軍，已被迫撤退回國或至白俄羅斯，以進行補給與重組，俄國很可能透過大規模砲擊與導彈襲擊來彌補地面機動能力不足。