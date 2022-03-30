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義美歡慶88週年 亞洲最大冷凍乾燥真空食品廠10月投產

義美於2020年宣布投資30億元，在桃園龍潭打造「生機生醫中心」。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/30 20:14
義美食品總經理高志明（左2）與桃園市長鄭文燦（左3）與多位長者於30日一同歡慶義美88週年。（圖／桃園市政府提供）

義美食品總經理高志明（左2）與桃園市長鄭文燦（左3）與多位長者於30日一同歡慶義美88週年。（圖／桃園市政府提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣義美食品適逢88週年，總經理高志明30日邀請多位88歲長者共同慶祝，並宣佈桃園龍潭的「生機生醫中心」預計今年10月完工投產，為亞洲最大的冷凍乾燥真空食品工廠。

被譽為台灣良心的義美食品，創立於1934年3月30日，今日選在桃園市蘆竹區義美觀光工廠門市，並廣邀20多位當日出生或當年出生的長者，與義美一同歡慶88歲生日。

總經理高志明親臨現場共襄盛舉，桃園市長鄭文燦也現身祝賀，大溪區市議員李柏坊的母親與義美同歲，姊姊則是義美協理退休，也都到場參與盛會。

高志明指出，一家企業要做到88年不容易，最困難是要兼顧傳統與創新，更要與時俱進。展望義美百年目標，他直指生機領域。

義美早在2020年便宣布投資30億元，於桃園龍潭打造「生機生醫中心」，更引進義美食品獨創冷凍真空乾燥系統，為台灣農產品提高附加價值，朝向「顧健康、補不足」的生醫產品發展。高志明表示，預計今年10月便可完工投產，屆時將成為亞洲最大的冷凍乾燥真空食品工廠。

為呼應全球趨勢，響應我國淨碳排政策，高志明發下豪語，喊出2030年義美達成排碳減半，2050年完成淨零碳排目標。除了已著手在所有廠區屋頂架設太陽能板，該公司更自行開發「離峰儲冰系統」節電，利用晚間離峰時段蓄電製冰，供白天尖峰時間的空調使用。

應邀出席的鄭文燦表示，義美食品歷經日治時期、威權統治到當今民主自由社會，一路走來以重品質、重衛生的精神，成為台灣最具代表性的食品龍頭。義美在桃園龍潭及南崁設置工廠，並在蘆竹打造義美觀光工廠，未來也規劃在龍潭打造「生機．生醫中心」，積極朝生技領域發展，未來可期。

鄭文燦提到，義美食品公司十分重視環境永續，特別成立環保基金會，協助國內外瀕危動物保育工作，包含西伯利亞虎、黑猩猩、綠蠵龜等，鄭文燦盛讚義美對環境永續的貢獻，為食品產業的領航者。
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更新時間 : 2022-03-30 20:31 GMT+08:00

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