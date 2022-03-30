「戳熊鼻子」採檢 科學家冒生命危險研究動物COVID-19病毒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）延燒至今，除了人類受害，多種動物也難倖免，為了研究病毒是如何在野生動物間傳播，一組科學家正上山下海，深入惡劣環境，冒著與猛獸接觸的風險，就盼能多了解病毒一分，避免再有突變株跳回人類身上，釀成下一場公衛災難。

這場疫情提醒了世人，人與動物的健康是如何息息相關。雖無確切證據，但科學家多將本次病毒宿主指向蝙蝠，直接或間接透過武漢市場販售的「野味」傳染給人。根據美聯社，至今美國已有24州傳出野生動物染疫，亦有研究顯示，加拿大安大略省的某名患者疑似被鹿傳染了高度變異株。

這組科學家正在北美保育區展開野生動物大追擊，尋找熊、鹿與狼的蹤跡，研究這些混雜相處的動物，會否成為病毒的「大毒窟」。天寒地凍的滋味已不好受，還要將COVID試劑塞入熊的鼻子採檢，簡直是置生死於度外。

在此行動中，一名研究人員差點被狼咬。也有人得搭著沒有門的直升機，在呼嘯的冷風中尋找動物，鎖定了一頭鹿後，從上空撒網逮住牠，為其採檢、套上追蹤環、收集血液樣本。駕駛雪地機車更成了日常，方能在漫天大雪中尋得熊的巢穴。

除了確認這些動物是否染疫，病毒擴散至野生世界的範圍有多廣，更重要的是，研究哪些動物可能成為中間宿主。為了感染生物，病毒的棘蛋白作為「鑰匙」，必須找到動物細胞的「鎖」。每個物種的鎖各異，解鎖的難易也不同。一旦解鎖了，進入生物體內，病毒大量複製的同時也會任意突變，若人類接觸到染疫動物，只要一人就可能把疾病擴散到整個人類社會。

科學家甚至懷疑，高傳染力的Omicron病毒株可能是源自動物，而非人類身上。紐約下水道也驗出了非常特殊的變異種，恐怕是來自老鼠等動物。就怕某些突變種會在特定野生動物身上伺機而動，如往往無症狀的鹿，待時機成熟，就殺個人類措手不及。

除了加強追蹤監測，杜絕非法野生動物交易及停止破壞其棲地的行動，或多或少都能避免新種病毒「越境傳人」。聯合國糧農組織、世界動物衛生組織及世界衛生組織，也紛紛呼籲各國將動物新冠病毒監測工作列為首務，防患於未然。



一隻正冬眠的熊（圖／美聯社）



科學家為鹿採檢（圖／美聯社）