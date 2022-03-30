新北5校獲選教育部績優體育班 明德高中、正德國中連續3年獲獎

教育部體育署日前公布111年度高級中等以下學校體育班績效優良名單，全國26所績優學校中新北市佔5所，獲獎校數全國最多，包含明德高中、正德國中、積穗國中、五股國中及復興國小，每校可獲體育署頒發150萬元獎勵經費。其中明德高中及正德國中更是連續三年獲選，除獎勵經費外，112年得免經評選程序，續獲績效優良體育班之榮譽。
新北市近年來積極發展三級運動人才銜接，其中明德高中扮演重要銜續角色，致力培育新北優秀運動選手，獲選績效優良實至名歸。校內體育班發展田徑、柔道、角力、拳擊、射箭及排球等6項運動種類，每一項皆有亮眼成績，110年全中運獲得6金10銀14銅，近日更是在高中排球甲級聯賽暌違11年後重返四強，一舉拿下季軍。
該校去年運用獎勵經費修整運動防護室，今年則規劃將獎勵經費用於整繕訓練館舍，提供學生安全優質的訓練環境。校長陳棟遠表示：「體育團隊生活管理嚴謹，特別重視品德教育，除了給孩子們完善的訓練環境、軟硬體資源外，更強調學生課業輔導，期望孩子們除追求競賽表現外，亦要充實自己的學力。」高三排球隊長黃文傑則說：「學校的訓練環境很優質，謝謝老師們努力栽培以及平時的督促，讓我們越來越好，訓練過程雖然很辛苦，但是很值得。」
同為連續三年獲獎的正德國中，重點發展柔道、角力及橄欖球，銜接淡水區國小端的潛力運動人才，畢業後銜接至竹圍高中發展，為淡水地區運動人才在地就學擔任承上啟下的樞紐。校長林武龍說：「秉持帶領孩子認識自己、多元發展的精神，我們給予孩子充分發揮體育天賦的空間，校內團隊用心經營，這幾年持續提升體育班軟硬體資源，今年獎勵經費已規劃添購重量訓練室器材設備，讓體育團隊資源更加充足」。
就讀8年級體育班的楊子靖同學表示：「謝謝學校爭取經費幫我們建設優良的訓練環境，也謝謝教練們讓我們柔道角力成績都很好，更要感謝老師緊盯我們課業讓我們知道學業的重要性，很開心學校能獲得連續3年榮獲績優體育班的殊榮。」
教育局長張明文指出，體育班學生須兼顧學科與術科，花費更多時間投入學習，過程中培養出的韌性與毅力，是影響未來人生的關鍵。近年隨著體育班法規及課程規範的修訂，更加重視學生課程規劃及學習輔導措施，以期達到學生的多元發展。新北市會持續透過設班審查、研習座談及訪視評鑑等方式，輔導所轄體育班落實法規及課程規範，並持續完善選手訓練環境、暢通升學管道，將優秀人才根留新北。
正德國中體育班團隊表現優異。(照片來源：新北市政府教育局提供)