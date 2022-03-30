新北5校獲選教育部績優體育班 明德高中、正德國中連續3年獲獎

教育部體育署日前公布111年度高級中等以下學校體 育班績效優良名單，全國26所績優學校中新北市佔5所， 獲獎校數全國最多，包含明德高中、正德國中、積穗國中、 五股國中及復興國小，每校可獲體育署頒發150萬元獎勵經費。 其中明德高中及正德國中更是連續三年獲選，除獎勵經費外，112 年得免經評選程序，續獲績效優良體育班之榮譽。

新北市近年來積極發展三級運動人才銜接， 其中明德高中扮演重要銜續角色，致力培育新北優秀運動選手， 獲選績效優良實至名歸。校內體育班發展田徑、柔道、角力、拳擊、 射箭及排球等6項運動種類，每一項皆有亮眼成績，110年全中運 獲得6金10銀14銅，近日更是在高中排球甲級聯賽暌違11年後 重返四強，一舉拿下季軍。

該校去年運用獎勵經費修整運動防護室， 今年則規劃將獎勵經費用於整繕訓練館舍， 提供學生安全優質的訓練環境。校長陳棟遠表示：「 體育團隊生活管理嚴謹，特別重視品德教育， 除了給孩子們完善的訓練環境、軟硬體資源外， 更強調學生課業輔導，期望孩子們除追求競賽表現外， 亦要充實自己的學力。」高三排球隊長黃文傑則說：「 學校的訓練環境很優質，謝謝老師們努力栽培以及平時的督促， 讓我們越來越好，訓練過程雖然很辛苦，但是很值得。」

同為連續三年獲獎的正德國中，重點發展柔道、角力及橄欖球， 銜接淡水區國小端的潛力運動人才，畢業後銜接至竹圍高中發展， 為淡水地區運動人才在地就學擔任承上啟下的樞紐。校長林武龍說： 「秉持帶領孩子認識自己、多元發展的精神， 我們給予孩子充分發揮體育天賦的空間，校內團隊用心經營， 這幾年持續提升體育班軟硬體資源， 今年獎勵經費已規劃添購重量訓練室器材設備， 讓體育團隊資源更加充足」。

就讀8年級體育班的楊子靖同學表示：「 謝謝學校爭取經費幫我們建設優良的訓練環境， 也謝謝教練們讓我們柔道角力成績都很好， 更要感謝老師緊盯我們課業讓我們知道學業的重要性， 很開心學校能獲得連續3年榮獲績優體育班的殊榮。」

教育局長張明文指出，體育班學生須兼顧學科與術科， 花費更多時間投入學習，過程中培養出的韌性與毅力， 是影響未來人生的關鍵。近年隨著體育班法規及課程規範的修訂， 更加重視學生課程規劃及學習輔導措施，以期達到學生的多元發展。 新北市會持續透過設班審查、研習座談及訪視評鑑等方式， 輔導所轄體育班落實法規及課程規範，並持續完善選手訓練環境、 暢通升學管道，將優秀人才根留新北。

正德國中體育班團隊表現優異。(照片來源：新北市政府教育局提供)