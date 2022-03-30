新北市金山區漁民呂燕平　榮獲110年度全國模範漁民獎

全國漁民節慶祝系列活動是漁業界年度盛事之一， 由中華民國全國漁會主辦，全國各區漁會共同參與， 表揚各漁業領域卓越貢獻漁民。雖去(2021)年受疫情影響， 配合中央疫情指揮中心防疫指引，全國漁會未舉辦大型慶祝活動， 惟為鼓勵漁民持續進步，共同為臺灣漁業努力， 仍舉行模範漁民選拔。

這次在全國30餘萬名漁民中，依遠洋、 沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等五大項目遴選出12名全 國模範漁民，表彰為臺灣漁業發展的貢獻及影響。 其中金山區漁民呂燕平在激烈海選中獲此殊榮，市長侯友宜特別於市政會議頒發匾額一座給呂先生予以表揚。

新北市漁業處指出，呂燕平先生是磺港在地的“漁二代”，13歲起 即投入岸上漁業工作從整網、貼餌、捕撈鰻苗慢慢學起， 隨後上船從事漁作在台灣周邊沿近海域捕撈烏魚及蟳蟹，與海拼搏2 0餘年，後因父親年邁有意回鄉傳承延繩釣漁法， 因此返回磺港漁村從事延繩釣至今。 問及為何只從事較無效率的單一漁法，呂燕平表示：「 抓魚是長久事業，延繩釣漁法作業可以有效控制捕撈量， 不會造成過漁，又能讓資源永續發展， 留一些漁業資源給後代子子孫孫抓才是正確的作法」， 除從事友善漁法，呂燕平也經常無償協助清除海廢垃圾、 出面制止其他漁民違法採捕行為，更積極協助海巡單位專案稽查， 以有效保護漁業資源的永續經營及傳承漁業文化。

新北市長侯友宜表示，2021年全國漁民節頒發全國模範漁民獎， 表揚對全臺漁業發展貢獻卓越之漁民， 並喚起大眾對海洋資源永續保育、復育的重視， 市府將持續鼓勵漁村彼此互相學習成長並推動漁業發展及轉型， 以期營造更好的漁業環境，期待更多漁村青年返鄉，推動在地經濟， 追求環境與產業的永續經營。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供