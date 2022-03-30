新北推動福利善循環！侯友宜：加強長輩和身障照顧 共創友好市

新北市人口400萬，各項福利人口無論老人、兒少、 身心障礙等，都高居全國第一！為了滿足各類福利人口不同的需求， 新北市社會局運用民間力量，以私公協力的方式， 創造福利善的循環，使照顧面更全方位、供給面更精緻入味， 以創造「新北友好市」。例如3年內增加超過1萬個守門員， 將社會安全網更密織成「社區安全網」，以防治高風險家庭的發生。

社會局長張錦麗30日在市政會議中，以「民力千斤頂、 福利善循環」為題，細數自侯友宜市長上任以來， 各類社會福利的施政成果，包含公托翻倍成長、 里里銀髮俱樂部等市長政見的實踐。

張錦麗說，新北市利用私公協力、跨域合作和資訊整合， 廣布社區據點，以提供多元福利服務，新增4,788處據點， 包含身障、兒少、老人、婦女、保護性和其他等。 也推動許多福利方案，例如全齡高風險整合型安全網、惜食分享網、 好日子愛心大平台等，均有具體成效， 感謝市府各局處和29區公所的全力協助。

在公托翻倍成長方面，全市已設置102家，收托量一都抵五都； 加上公托合作聯盟、居家保母等，新北家外托育率已達41％， 超越OECD（經濟合作暨發展組織）的36％， 希望幫助年輕父母照顧幼兒，也才能鼓勵生育，解決少子化的問題。

張錦麗表示，新北市老人人口11年來成長1倍， 目前已超過65萬大關，佔全市人口比16.38％，每年還以3~ 4萬成長。面對銀髮海嘯，新北市推動里里銀髮俱樂部， 目前全市已有1,596處，讓長輩得以在地就養、健康安老。

張錦麗指出，新北市有17多萬的身心障礙人口， 3年多來增加各式服務據點，包含小作所、日照中心和居住家園等， 共照顧了3,734個身心障礙家庭；另推動輔具超音速， 特約廠商遍布全台1,082家，主動幫民眾請款補助； 還有二手輔具免費送，4年來共回收4.2萬件， 經清消後媒合送出3.7萬件，節省公帑3億元。即使在疫情期間， 利用遠距評估服務不間斷，獲得民眾好評， 也獲得政府服務獎和健康城市暨高齡友善城市無礙獎， 近日更獲得2022全球智慧城市聯盟GO SMART特別獎-智慧城市人本獎。

侯友宜表示，政府資源有限、民力無窮。 新北市每人平均4萬多預算，相較於台北市民6萬多，明顯差距， 加上幅員遼闊，要滿足各類型的福利需求確屬不易；不過， 新北市也是最有愛心、最溫暖的城市，有5千多個人民團體， 加上企業、宮廟、教會等組織，以及17多萬的志工， 這些豐沛的民間資源，時常挹注新北，使新北在推動各項福利方案， 像是有活水泉源、綿綿不絕。

侯友宜舉例，像是針對社會安全網， 新北市就運用四大超商幸福保衛站、愛心大平台待用餐、基層診所、 藥局、溫心天使等綿密的社區網絡做為防護， 3年內增加超過1萬個守門員，將社會安全網更密織成「 社區安全網」，以防治高風險家庭的發生。

侯友宜表示，未來要加強獨居長輩和身障朋友的照顧， 增加緊急救援服務，增設無障礙環境，讓獨居長輩無論在居家、 生活、行動、身心、保護等五大面向都能獲得安全； 輔具服務要更Easy Go，開發免紙本、免寄送、免來電的APP， 運用爬梯機結合長照車隊Party-Bus， 加上全市扣除歷年汰舊換新後有近500輛的復康巴士營運， 提供身障朋友和失能長輩更貼心的服務。 好日子愛心大平台的捐贈管道也會更多元，讓有心行善者有去處， 有需求者有來源，共創「新北友好市」。

張錦麗在市政會議簡報中並放入一分鐘的影片連結， 強調他們都是為了這城市努力的「TEAM新北」 。