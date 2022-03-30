台灣春季溫差大　頭皮也會鬧脾氣！皮膚科醫師揭3步驟養髮又養肌

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）春天換季氣候不穩定，頭皮肌膚跟著變化莫測，隨著氣溫忽高忽低，頭皮油脂⽪脂分泌失衡，加上⽣活作息不規律，可能增加頭皮發炎、脂漏性⽪膚炎、毛囊炎的發生機率，除此之外，常見頭皮癢、頭皮泛紅、紅腫、脫屑、紅色丘疹等困擾，也都是春季好發的徵兆，頭皮保養不容忽視，應從日常溫和養護清潔做起。

春季溫差變化大 頭皮油屑、敏感搔癢漸增

在季節轉換之際，皮膚容易過敏、鬧脾氣，頭皮同樣與其他部位肌膚一樣承受溫差的壓力，皮膚科醫師黃毓雅表示，初春氣溫驟降升高，時而寒冷又艷陽高照，容易誘發肌膚乾燥的現象，加上過度陽光曝曬，肌膚皮脂腺不穩定，進而導致發炎情形，同時春天的花粉量較多，敏感膚質族群容易發生嚴重搔癢困擾。

春季雨水多，連同黴菌也蓬勃萌發，也因此根據統計在春季有50%的⼈有頭⽪屑困擾，頭⽪出油程度漸增，營造頭皮菌種更好的⽣存環境，容易增加頭⽪屑問題。黃毓雅提醒，春季也容易誘發異位性皮膚炎，頭⽪屬於⽪膚的⼀環，當發生全身性的異位性皮膚炎，同樣會延伸到頭⽪，產生紅癢、脫屑的情況，隨著春天溫度上升、氣候潮濕的狀態下，也會導致頭⽪異味的困擾產生。

洗頭頻率視氣溫調整 打造健康髮肌 從日常養護清潔做起

在頭皮保養方面，黃毓雅建議打造健康髮肌，從日常溫和養護清潔做起，洗頭頻率應視氣溫變化及頭皮狀況做適當調整，例如原本偏向乾性的頭皮，在冬天3至4天洗一次頭髮，可能因為初春氣候不穩定，增加頭皮出油程度，此時洗頭頻率可以調整2天洗一次。

至於洗髮精的挑選，則可選擇較溫和的胺基酸界面活性劑、具有舒緩肌膚的甘草次酸成份液態洗髮精，營造頭皮的防護力。若有頭皮易出油的情況，可搭配含有薄荷或草本清香配方，增加洗髮過程前後的清爽涼感與舒適性；至於乾燥敏感肌，則可選擇具有溫和保濕配方的洗髮精。

頭皮養護潔淨3步驟 溫和呵護髮肌清爽 液態洗髮不加水輕柔起泡

草本頭皮養護專家AROMASE艾瑪絲則建議日常頭皮養護潔淨3步驟，以液態洗髮精做為頭皮第一遍清潔，乾髮時使用「5α捷利爾頭皮淨化液」，不需加水即可輕柔起泡，獨特明星成份-小分子甘草次酸複合物，發揮優異的肌膚調理與舒緩，提升頭皮防護力；植萃檸檬酸與甘醇酸，軟化頑劣固態油脂，洗後頭皮輕盈毛孔暢通。

接著，再依個人頭皮屬性選擇適合的洗髮精，進行第二遍的頭皮清潔，有換季敏感頭皮困擾可選擇「舒敏平衡洗髮精」，內含植萃沒藥配方溫和防護，蘆薈及維他命B5潤澤保濕，適用中性、乾性、敏感性頭皮；若是油性頭皮，則建議選擇含有控油、清爽的洗髮精。

若有頭氣味及頭皮出油困擾者，可在完成頭皮清潔後，於頭皮髮根處均勻噴上「草本強健養髮精華液」，輕柔指腹按摩幫助吸收，再將頭髮吹至全乾；以薄荷、生薑酊與葡萄籽萃取，維持頭皮舒爽感、揮別油頭異味。