2022年還在「處女膜」？ 歧視女性民團籲正名

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣女人連線等民間團體，今（30）日攜手民進黨立委林淑芬召開記者會，指出「處女膜」、「惡露」等稱呼不符事實又歧視、傷害女性，呼籲衛福部應研議適當名稱取代。

受邀出席的衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫表示，國民健康署完全正向支持，若大家使用社會普遍可以接受的名詞，在宣導教育上一定全力配合支持，並強調逃避無法給孩子正確的觀念，反而造成更多誤解。

中央社報導，今日「打破處女膜假象，正名一起來」記者會上，台灣女人連線理事長黃淑英、台灣婦產科醫學會副秘書長林姿吟及林淑芬等人指出，儘管性別平運動推廣多年，仍有許多如「處女膜」、「惡露」等過時、傷害女性的歧視語言存在。

「處女膜」是一層位於陰道口的環狀黏膜組織，包圍或部分覆蓋陰道口，常被傳統社會錯誤視為判斷女性是否發生性行為的依據。所謂「惡露」，係指女性生產後子宮內的殘血、白血球、黏液和組織等混合而成的分泌物，以負面詞彙指代正常生理現象，是對女性的歧視。

林淑芬以瑞典為例，該國性教育協會2015年推動將處女膜正名為「陰道冠」，因該身體部位本就不是「一片膜」，應以更中性的名稱命名。此外更不應錯誤認知，以「處女膜」一詞造成女性極大壓力。

台灣女人連線等與會人士呼籲，衛福部應研議適當名稱取代「處女膜」與「惡露」，教育部也應隨衛福部正名，順修字典及醫學教科書中的用詞，並在教學中澄清相關迷思，導正視聽。

同樣受邀出席的衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，處女膜有「陰道瓣」此一替代名詞，卻鮮少被使用，若有更合適的名詞，能對消除性別歧視會有正面效益，大家定是通力合作。

劉玉菁也提及，處女膜、惡露等名詞畢竟使用多年，在以合適名詞取代前，應從教育或透過各種管道，導正名詞不正確的價值連結。