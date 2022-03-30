馬立波逾5千人罹難？聯合國人權機構：烏國至少1179名平民喪生

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄國入侵烏克蘭行動進入五週，遭俄軍殘酷圍城一個月的烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），該市市長宣稱約5千人喪生，聯合國人權機構表示，目前全烏克蘭有1179名平民遭到殺害，1860人受傷。

《路透社》報導，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）發言人28日表示，該市自被俄軍圍攻以來，已有近5千人被殺害，其中包括約210名兒童，目前尚不清楚上述數字如何統計。

波成柯辦公室指出，該市9成建築受損，4成慘遭摧毀，學校、醫院、幼稚園與工廠皆未倖免，並引述目擊者說法表示，一間劇院遭轟炸，藏身在內的約300人可能凶多吉少。

報導指出，該市原有40萬餘人口，俄軍圍攻前約有14萬居民逃離，在被圍攻期間約15萬人離開，據已離開該市的波成柯在國家電視台上表示，仍有17萬人受困城中。

據聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）29日發布的最新數據，截自當地時間3月28日24時，全烏克蘭有1179名平民遭到殺害，1860人受傷。其中104名兒童喪生、134名輕重傷。

OHCHR表示，大部分平民傷亡起因於大範圍爆炸性武器，包括重型火砲和多管火箭系统（MLRS）以及導彈與空襲。目前該機構並未就馬立波市發布確切傷亡報告。

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人包格納（Matilda Bogner）則在接受視訊訪問時表示：「我們確實認為馬立波可能有數以千計人死亡，且是平民死傷。」

俄方為建立起連結克里米亞半島及烏東親俄地區的「陸橋」，切斷黑海沿岸的外來補給，開戰初期就對處於戰略位置的馬立波市進行無情轟炸，該市所有出入口都遭封鎖，港口也被佈下水雷，人道物資也被惡意阻斷。

衛星影像顯示，該地如今成斷垣殘壁，其中歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal嚴重受損，俄軍將一般建築作為攻擊標地，十數萬人如今受困城中，遭受停水、斷電、缺糧之苦以及死亡的恐懼。俄國則失口否認前述暴行，並將時時跳票的「人道走廊」歸咎於烏克蘭。