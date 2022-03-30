中國教授施壓台灣留學生改論文國籍　澳洲華裔藝術家發起聯署活動要求解雇

米蘭理工大學教授陳蓁要求學生把國籍從台灣改成中國引起軒然大波(圖翻攝自推特) 米蘭理工大學教授陳蓁要求學生把國籍從台灣改成中國引起軒然大波(圖翻攝自推特)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)米蘭理工大學教授陳蓁授課時強調台灣不是國家，並建議台籍學生把報告上的國籍改為中國，現已有聯署活動要求解雇陳蓁。

綜合媒體報導，台灣王姓學生繳交義大利米蘭理工大學論文時註明自己來自「台北，台灣」，卻引發建築學院客座教授陳蓁不滿，他利用線上授課講評時間用中文說台灣並非國家，包括義大利在內，整個歐盟都認為台灣屬於中國，而中華民國《憲法》也不是台獨憲法，台灣是省、不是國家，建議同學把國籍改成中國。

陳蓁強調，此事與論文、成績、跟自己教師身分無關，但又語帶威脅說不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，到時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。

最終王同學還是將「台北，台灣」改成了「台北，中國」。

事情的開始來自陳蓁自己於18日透過微信發表此段影片，中國異議人士吳樂寶（Wu Lebao）24日率先轉載至推特引起關注，目前已有超過45萬次觀看，澳洲華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）發起連署活動要求解雇陳蓁，更有不少看不下去的中國籍網友，不僅起底陳蓁，更把該發言翻成英文及義文。

台灣駐義大利代表處25日得知訊息後，立即致函米蘭理工大學校長瑞斯塔（Ferruccio Resta）、建築學院院長與陳蓁任教科系的主任等，以捍衛學生權益。

據義媒報導，校方28日回函表示，取得影片後，已立即成立紀律委員會展開內部調查，查證教師行為是否符合大學「教師道德及行為準則」，並會在調查結束後做出相關處置。依據米蘭理工大學規範中，禁止直接或間接歧視，其中針對的項目包括性別、種族、年齡等。陳蓁拒絕回應媒體的詢問。