中國教授施壓台灣留學生改論文國籍　澳洲華裔藝術家發起聯署活動要求解雇

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)米蘭理工大學教授陳蓁授課時強調台灣不是國家，並建議台籍學生把報告上的國籍改為中國，現已有聯署活動要求解雇陳蓁。
綜合媒體報導，台灣王姓學生繳交義大利米蘭理工大學論文時註明自己來自「台北，台灣」，卻引發建築學院客座教授陳蓁不滿，他利用線上授課講評時間用中文說台灣並非國家，包括義大利在內，整個歐盟都認為台灣屬於中國，而中華民國《憲法》也不是台獨憲法，台灣是省、不是國家，建議同學把國籍改成中國。
陳蓁強調，此事與論文、成績、跟自己教師身分無關，但又語帶威脅說不久後的未來兩岸會發生劇烈改變，到時王同學可能得經歷一段很長的認同重塑過程。
最終王同學還是將「台北，台灣」改成了「台北，中國」。
事情的開始來自陳蓁自己於18日透過微信發表此段影片，中國異議人士吳樂寶（Wu Lebao）24日率先轉載至推特引起關注，目前已有超過45萬次觀看，澳洲華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）發起連署活動要求解雇陳蓁，更有不少看不下去的中國籍網友，不僅起底陳蓁，更把該發言翻成英文及義文。
台灣駐義大利代表處25日得知訊息後，立即致函米蘭理工大學校長瑞斯塔（Ferruccio Resta）、建築學院院長與陳蓁任教科系的主任等，以捍衛學生權益。
據義媒報導，校方28日回函表示，取得影片後，已立即成立紀律委員會展開內部調查，查證教師行為是否符合大學「教師道德及行為準則」，並會在調查結束後做出相關處置。依據米蘭理工大學規範中，禁止直接或間接歧視，其中針對的項目包括性別、種族、年齡等。陳蓁拒絕回應媒體的詢問。
这还看不出来威胁的估计都没上过大学，如果不是集体作业台湾学生可能还稍微方便些，毕竟一个人的事情，坚持一下后果自负。大组作业还牵涉到另外两个伊朗同学，peer pressure 也迫使台湾同学直接服软了。 https://t.co/ztibBxELvr— Wu Lebao (@MerlotN) March 25, 2022
1. 我发起了联名活动，— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) March 27, 2022
以敦促米兰理工大学调查
该学校中国老师晨针霸凌和威胁台湾学生将自己国家写为台湾事件。
这样的人不配为人师表，应该被解雇。
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