3/30台灣本土+56散發各縣市　境外移入107例以越南居多

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心公布，今（30）日國內新增163例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為56例本土病例、107例境外移入(53例為航班落地採檢陽性)；另外，確診個案中無新增死亡病例。

指揮中心指揮官陳時中說，雖然前兩天新增82例，但多是在同一工作場域的群聚，但這次是「散發在各縣市」，比大潭電廠群聚案一口氣增加許多人不一樣；境外移入病例也一口氣增加107例，陽性率也還高。

陳時中呼籲民眾要特別注意有症狀時可到採檢站採檢，有相關足跡可自行快篩。

指揮中心表示，今日新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，包含1例高雄化工廠群聚、2例台東卑南家庭群聚衍生、6例樹林科技廠衍生 、6例中和公寓群聚相關衍生、13例基隆警察小吃店相關衍生、12例大潭電廠群聚衍生，另有16例感染源不明個案遍及北中南。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)、印尼(12例)、美國及香港(各4例)、泰國(3例)、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞(各2例)、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度(各1例)移入，另45例調查中。入境日介於今(2022)年1月26日至3月29日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計23,155例確診，分別為7,319例境外移入，15,782例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。