以阿高峰會期間連續恐怖攻擊　以色列全境警戒

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 週日，巴林、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國等三個剛跟以色列外交正常化的中東國家，才在美國的牽線下於以色列召開了罕見的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accord）高峰會，以色列卻一連數天發生恐怖攻擊事件，現在全國已進入警戒狀態。

事實上，以色列本周已經接連發生三起恐怖攻擊，第一起在高峰會當天發生於南方城市貝爾謝巴(Beersheba)，一名以色列裔阿拉伯人在一處購物中心旁先是開車衝撞路人，隨後下車用刀進行攻擊，在造成4人喪生、2人受傷後，被武裝的路人和公車司機合力擊斃。

兩天後的周二，兩名以色列裔阿拉伯人在北方城市海代拉(Hadera)開槍攻擊路人，造成四人受傷，其中兩人傷勢嚴重，攻擊者隨後被在當地休假的臥底特警狙殺，伊斯蘭國則出面承認為主謀，並公開頌揚攻擊者為英雄。

最新一起襲擊事件發生在西部的貝內貝拉克（Bnei Brak），這是一個人口眾多、民風相對保守的傳統猶太都市，離以色列的舊都、商業重鎮特拉維夫（Tel Aviv）僅6公里，從路人拍攝的影片可以看到槍手駕車沿街掃射，造成至少6人喪生後才被警察射殺，襲擊者同樣為阿拉伯裔的以色列人。

以色列總理納夫塔利·貝內特 (Naftali Bennett)指出，以色列正面臨「殘忍的阿拉伯恐怖主義」威脅，安全部隊絕對會予以反擊；巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）則罕見地發表聲明表示，在追求穩定的當下，殺害以色列人與巴勒斯坦人只會讓情勢惡化，對攻擊者予以譴責。

然而，由於伊斯蘭教的齋戒月(Ramadan)、猶太教的逾越節(Passover)與基督教的復活節今年同樣在4月舉行，外界擔心，這次的伊斯蘭國恐怖攻擊可能只是一個開端，4月或許會有更多突發事件，嚴重影響此地區的穩定。