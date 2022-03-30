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國發會公布淨零排放路徑圖　台灣2040年電動車市售占比100%

By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/30 13:02
台灣於《<a href="https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGCgV7TbvXLFcVjvfNgod4phNHt1kxv0Gr0FCDXNYDGyu1Q8iuyZUhEDX7b1QdYQvaELq7ZHCfgkdyrVTZsM6RobdTAWAADYhvxrjT9Ze_4mln64w">2021年民主指數</a>》調查報告中，排名亞洲之首，全球第8。（圖／台灣英文新聞 楊琇羽攝影）

台灣於《2021年民主指數》調查報告中，排名亞洲之首，全球第8。（圖／台灣英文新聞 楊琇羽攝影）

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）解決氣候變遷危機，世界訂定2050淨零排放的目標，台灣也在去（2021）年4月宣布加入，總統蔡英文日前預告將公布台灣2050淨零排放路徑圖，國發會今（30）日舉行記者會公布路徑圖並說明策略，其中，再生能源發電占比將大幅提高至6成以上，電動車市售占比在2040年就要達到100%。

國發會表示，為實現淨零碳排目標，至2030年將投入近9千億元預算推動；計劃將會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發（淨零技術、負碳排放技術）」、「氣候法制（法規制度及碳定價綠色金融」兩大治理基礎，輔以「十二項關鍵戰略」，就能源、產業、生活轉型政策預期增長的重要領域制定行動計畫，落實淨零轉型目標。

國發會公布淨零排放路徑圖　台灣2040年電動車市售占比100%
（圖表國發會提供）

由於民生產業、資通訊系統發展將驅動電力需求成長，因此會依電力需求情境，以「排放加上吸收」實質達成淨零目標。

節能部份，政府帶頭做起，像是2030年目標所公有新建物需達能效一級或近零碳建築，市區公車公務車全面電動化，國內電動車、電動機車在2030年的市售比要分別達到30%、35%，在2040年兩者的市售比都要達到100%。

另外根據國發會2050淨零排放路徑圖規劃，2025年不興建新燃煤電廠、2030年風力光電累積裝置容量達40GW，2040年燃煤、燃氣電廠依CCUS發展進程導入運用，且電動車、電動機車市售比達100%；2050年再生能源發電占比便將超過60%、智慧變電所布建率達100%。

針對外界關切推動淨零排放是否會造成國內電力不足問題，龔明鑫表示，規劃階段已經預留電力成長空間，每年電力將成長2%、正負0.5%。龔明鑫表示，將以提供補貼或外部成本內生化等方式，推動目標達成。
淨零排放

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