台灣企業家高志尚接下國表藝董事長　文化部長：整合資源投入台灣表演藝術發展

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部今(30)日公布，第3屆國家表演藝術中心董事長將由義美食品董事長高志尚接下。

文化部發布新聞稿宣布，「國家表演藝術中心」第3屆董監事人選， 文化部已依規定報請行政院核定， 由企業家高志尚接任國家表演藝術中心董事長。依《國家表演藝術中心設置條例》，國表藝董監事任期4年，第3屆董監事任期將自2022年4月2日起至2026年4月1日止。

文化部長李永得表示，特別感謝任滿兩屆的董事長朱宗慶，以及董監事的付出與奉獻，尤其近兩年面對疫情的衝擊，國表藝迅速因應，推出各項方案維持表演藝術界的動能，協助表演團隊度過困境。期盼第三屆董監事在既有營運基礎上，新任與續任董監事能夠經驗傳承，以各自領域的專業經驗，為國表藝帶來更多區域的聲音及視野，提升區域發展的平衡。

李永得強調，國家表演藝術中心第3屆董事長高志尚，本身具有國際視野的音樂素養，過去不僅在企業經營方面追求卓越創新，打造出品牌形象鮮明的義美食品，平時亦善盡社會責任，長期關心台灣藝文展演；同時，高志尚先生過去四年擔任董事，非常熟悉國表藝的運作，相信在高志尚董事長的帶領之下，國表藝能夠整合更多企業資源，投入台灣表演藝術發展，創造台灣藝文的新里程碑。

第3屆其他14名董事名單

那高‧卜沌（策展人及藝術家）

鄭榮興（國立台灣戲曲學院歌仔戲學系教授）

林淑真（國立台灣師範大學音樂學系退休教授）

蔡長海（中國醫藥大學及亞洲大學董事長）

蘇昭英（財團法人國家文化藝術基金會前執行長）

陳沁紅（國立台灣師範大學音樂系教授）

于國華（國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼所長）

林麗娟（義守大學資深副校長及講座教授）

陳建甫（財團法人陳啟川先生文教基金會執行長）

郭玲玲（財團法人奇美博物館基金會董事長）

沈國榮（和大工業股份有限公司董事長）

蔡清華（教育部政務次長）

曾厚仁（外交部政務次長）

蕭宗煌（文化部政務次長）

第3屆監事5名，包括：

陳玲玉（國際通商法律事務所執行合夥律師）

張敏玉（張敏玉會計師事務所執業會計師）

楊其文（國立台北藝術大學戲劇學院退休教授）

陳以亨（國立中山大學人力資源管理研究所教授）

劉明津（文化部主計處處長）。