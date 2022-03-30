台北文華東方酒店x aMEI ASMR演唱會「MEI力四射」住房專案　3月23日中午獨家開賣

華語樂壇天后「阿妹」張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，並首度推出限量一間的「文華尊寵」住房專案，總價值超過75萬元，專案價僅55萬元，即可入住寬達近百坪的文華套房，獨享4月2日《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂(可容納15位貴賓) 、開演前於M.O. Bar 專屬包廂享用輕食，調酒無限暢飲及豐盛海鮮盤、隔日「雅閣」豪華米其林星級豪華饗宴雙人套餐、雙人Spa芳療療程等專屬尊寵禮遇，讓賓客同時完美體驗享譽國際的金扇子傳奇式經典服務以及震撼感官的世界級演唱會。

或者，賓客亦可選擇入住台北文華東方酒店寬敞舒適的客房或套房，行政豪華客房每房23,600元，行政都會套房每房33,600元，除包含《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》4月2日周六場次特區4,800元門票2張外，還可享有多項住房禮遇。「MEI力四射」住房專案於3月23日周三中午12點正式在酒店官網獨家開賣，房間數有限，先訂先得，恕不接受電話預訂，詳情請見酒店官網專屬頁面：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/amei-asmr-world-tour-concert-special-room-offer。