2022國旅新趨勢 沉浸式體驗正夯　墾丁統一渡假村 海洋沉浸冒險 化身航海家實境解謎

免費招待一位兒童入住 暑假也適用

顛覆傳統觀光旅遊形式，沉浸式旅行大勢崛起，墾丁統一渡假村看準商機，搶先打造飯店級「沉浸式海洋冒險─尋找嘟嘟」，結合戶外生態漫遊，讓旅客來到墾丁不再只有逛大街，還能以不一樣的玩法，深度領略墾丁之美！2022/4/1～6/24平日雙人房一泊一食4,580元起、暑假入住每房僅加價2,000元，另有一泊二食專案可大啖創意嘟嘟套餐，好康再贈一位12歲(含)以下兒童免費入住及大型海洋電流急急棒體驗一次！專案將旅客完全帶入到活動內，一進園區就能透過原創故事身歷其境的探險，此外專案五大亮點「入住海洋主題房、機器人嘟教授暗號解碼、七大海域主題闖關、瓶中信海洋解謎及航海家嘟嘟DIY」，讓度假不僅吃和住，還能體驗大型實境解謎遊戲，運用觀察力、邏輯力解開重重謎團，2022天氣轉暖之際，一定要來場全然不同的沉浸旅行！

疫情後國旅夯，消費者對於旅遊的要求不再只是單純的走馬看花，能夠親身參與、體驗劇本故事，與親友手腦並用、動腦同樂，才是旅遊新趨勢！統一墾丁為了提升飯店的海洋意象，持續優化硬體設備及裝潢，從廊道、主題房、機器人互動乃至活動都是奇幻的冒險旅程。專案以消失的航海家嘟嘟為故事開頭，他在七大海域留下了線索及任務，每個章節皆富有寓意及解謎關鍵，像是放大鏡解字、地球儀找經緯度…等，從內容中找尋線索和工具，家庭、朋友及情侶都能玩樂中學習！此外園區近期更新增滑水道及三座大型電流急急棒，分別是風火輪、星際與海洋主題，闖關還能暢玩設施，今年一定要納入口袋旅遊名單！