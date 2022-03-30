Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

2022國旅新趨勢 沉浸式體驗正夯　墾丁統一渡假村 海洋沉浸冒險 化身航海家實境解謎

By 台灣英文新聞
2022/03/30 11:22
2022國旅新趨勢 沉浸式體驗正夯　墾丁統一渡假村 海洋沉浸冒險 化身航海家實境解謎
2022國旅新趨勢 沉浸式體驗正夯　墾丁統一渡假村 海洋沉浸冒險 化身航海家實境解謎
2022國旅新趨勢 沉浸式體驗正夯　墾丁統一渡假村 海洋沉浸冒險 化身航海家實境解謎

免費招待一位兒童入住 暑假也適用

顛覆傳統觀光旅遊形式，沉浸式旅行大勢崛起，墾丁統一渡假村看準商機，搶先打造飯店級「沉浸式海洋冒險─尋找嘟嘟」，結合戶外生態漫遊，讓旅客來到墾丁不再只有逛大街，還能以不一樣的玩法，深度領略墾丁之美！2022/4/1～6/24平日雙人房一泊一食4,580元起、暑假入住每房僅加價2,000元，另有一泊二食專案可大啖創意嘟嘟套餐，好康再贈一位12歲(含)以下兒童免費入住及大型海洋電流急急棒體驗一次！專案將旅客完全帶入到活動內，一進園區就能透過原創故事身歷其境的探險，此外專案五大亮點「入住海洋主題房、機器人嘟教授暗號解碼、七大海域主題闖關、瓶中信海洋解謎及航海家嘟嘟DIY」，讓度假不僅吃和住，還能體驗大型實境解謎遊戲，運用觀察力、邏輯力解開重重謎團，2022天氣轉暖之際，一定要來場全然不同的沉浸旅行！

疫情後國旅夯，消費者對於旅遊的要求不再只是單純的走馬看花，能夠親身參與、體驗劇本故事，與親友手腦並用、動腦同樂，才是旅遊新趨勢！統一墾丁為了提升飯店的海洋意象，持續優化硬體設備及裝潢，從廊道、主題房、機器人互動乃至活動都是奇幻的冒險旅程。專案以消失的航海家嘟嘟為故事開頭，他在七大海域留下了線索及任務，每個章節皆富有寓意及解謎關鍵，像是放大鏡解字、地球儀找經緯度…等，從內容中找尋線索和工具，家庭、朋友及情侶都能玩樂中學習！此外園區近期更新增滑水道及三座大型電流急急棒，分別是風火輪、星際與海洋主題，闖關還能暢玩設施，今年一定要納入口袋旅遊名單！

更新時間 : 2022-03-30 12:55 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫
【3/27台灣本土+83　境外+120】桃園大潭電廠52人群聚　台東、高雄、樹林科技廠增多人染疫
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
板烤雞腿堡回來了！台灣麥當勞新增4產品 8品項即起停售
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　基隆警小吃店和中和公寓群聚擴大　雙北、彰化、基隆感染源不明新案令人堪憂
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
和碩前副總三峽滿月圓山步道失蹤 第2天仍搜山未果
和碩前副總三峽滿月圓山步道失蹤 第2天仍搜山未果