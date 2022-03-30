四月兒童月 雲品發行「兒童護照」迎接VIK　升級親水遊樂設施、打造兒童俱樂部、兒童入住享半價

為迎來四月初連假家庭出遊潮，雲品溫泉酒店日月潭硬體再升級，以全新室內外戲水設施讓大小朋友都能盡情戲水，規劃出四月兒童月一系列的精彩活動，除了發行「兒童護照」，更以「兒時記趣」為主軸，推出深受小朋友喜愛的趣味闖關，挑戰成功即可獲得扭蛋獎勵；在4/2至4/5連假期間更加碼豐富有趣的「DiDi大富翁」活動，激發童心未泯的大小朋友參加遊戲贏籌碼。搶攻春日親子出遊，飯店也推出4月平日限定「兒童暢遊」住房專案，每晚僅需13,238元起，即可享第一位兒童半價入住，小朋友免費參加VIKids活動、爸媽輕鬆享受午茶時光，客房數量有限售完為止。

玩樂再升級 雲品打造兒童俱樂部與多元新設施

網路評選全台熱門親子飯店之一的雲品溫泉酒店，去年底甫打造新設施「德國倒水桶水瀑」，刺激有趣，深受大朋友及小朋友極力好評，今年再升級戲水空間打造全新戶外兒童戲水池，讓孩子們沐浴在溫暖陽光下享受玩水的樂趣。雲品更設有專為3至7歲兒童打造的夢幻活動空間VIKids，以綠地與木製樹林加上雲朵造型燈的天然系設計，搭配上大型冰棒及甜甜圈造型裝飾，不只提供包場服務，雲品也貼心安排VIKids每日體驗活動，由大哥哥、大姐姐帶著小朋友們唱跳玩樂，更有甜點師傅教學美味點心DIY，讓孩子們創造出更多精彩回憶。

除了豐富多元的兒童設施之外，全新推出3至12歲小朋友專屬的「DiDi兒童護照」，無論是用餐或住宿，凡加購VIKids專屬活動即可獲得乙本「DiDi兒童護照」，每次入住雲品參加指定活動便可持護照集章，累計章數可兌換特別禮遇成為最尊榮的雲品小小VIP，完成所有集章的孩子，雲品更大方招待小朋友下回入住一晚免費。為慶祝發行「DiDi兒童護照」雲品擴大發放機制，凡四月份入住且符合年齡的小朋友都可免費獲得專屬護照，成為雲品最重要的VIK(Very Important Kid)，在年滿12歲前皆可持護照參與集點活動。

四月兒童住房享半價 「兒時記趣」限定活動讓大小朋友暢玩一整天

雲品特別引用沈復「兒時記趣」文章為主軸，於4/1至4/17結合飯店設施設計遊戲，拿著手機就可在館內進行「DiDi兒時記趣」闖關活動，完成五關破解通關密語還可轉扭蛋抽驚喜玩具。而最熱鬧的連假期間，雲品也推出趣味「DiDi大富翁」，加入童玩、球類、冒險與永續等元素設計的遊戲內容，只要成功挑戰便可獲得一隻人氣卡通玩偶；為了讓爸媽也能享受假期，雲品規劃VIKids兒童Party Time，讓幼童享用豐盛的迷你版點心吧，還有彩繪指甲及虎頭包包DIY活動可以挑選，另外，雲品也同時舉辦刺激的水槍大戰、歡樂折氣球迎賓等活動，讓大小孩子從早到晚大玩特玩，遊戲挑戰不間斷。

此外，為鼓勵家長帶著小朋友出遊一同留下美好回憶，雲品特別於4月份平日推出「兒童暢遊」住房專案，第一位小朋友能以半價優惠入住，除了讓孩子們體驗飯店多元的活動設施之外，再加碼贈送兒童VIKids活動，大人也可以暫時放風品嚐精緻下午茶享受悠閒清靜的日月潭午後時光，一泊二食每房每晚只需要13,238元起。

主廚加碼應景饗宴 用餐也能「童」享優惠

在餐飲方面，每到假日座無虛席的丹彤自助餐將會於4/2至4/4連假期間應景加碼供應勾起年代記憶的糖葫蘆、創意可口造型甜點，還有光聞香氣就令人垂涎三尺的在地原住民風味酥脆烤大豬......等餐點，大廳酒吧也推出兒童餐點，且消費不限金額即贈DiDi棒棒糖乙支，Sky Lounge雲月舫則推出「兒時夢想調酒」，以小時候的各種夢想職業為調酒主題，由榮獲調酒冠軍bartender調製推薦超人、空服員或太空人等風味獨特有趣的調酒，客人可以選擇自己的夢想調酒，或是以抽卡的方式挑選酒單。在兒童假期裡無論是住客或用餐貴賓都可以一起「童」樂。