台北美福喜迎六周年 予愛做公益　用臺灣美聲將愛遠播

台北美福大飯店自2016年成立以來屢獲國內外專業機構的肯定，2022年適逢成立六周年之際，特別邀請國際精品「法藍瓷」與榮獲美國舊金山烈酒大賽金牌獎 「馬祖大麴酒」的馬祖酒廠，匠心打造的「典藏版六周年慈善紀念酒」，於3月23日舉辦「真善美福 予愛相扶」六周年慈善音樂晚會，活動義賣之所得全數捐贈「真善美社會福利基金會」。晚會中邀請到觀光局副局長林信任、連江縣議會張永江議長等貴賓參與盛會，一起用愛聆聽做公益，欣賞曾任金馬獎弦樂統籌的SEMIFUSA音樂藝術的精選樂曲，琴音相隨創辦人劉中老師的小提琴組曲，以及金曲美聲紀曉君用歌聲詮釋台灣之美，予愛相扶做公益。

台北美福感念一路陪伴成長的賓客，於疫情紛擾之際仍繼續支持，特別攜手藝術界精品級品牌─「法藍瓷」打造限定版瓷瓶，以美福的優雅雙塔建築製成酒瓶，選用穩重的鈷藍色調為基礎色，巧妙運用浮雕淺刻技法與釉彩，搭配純金勾勒的立體線條，最後綴上中山區花─蝴蝶蘭，寓意「幸福翩然而至」。瓶內裝載馬祖酒廠承襲一甲子古法釀造的「大麴酒」，堅持純糧固態發酵，窖藏於恆濕恆溫的花崗岩八八坑道中自然醇化，酒體勁道凜冽，醇香厚實，尾韻悠長。精緻打造優雅呈現，嚴選佳釀醇香永傳。

除了限定版紀念酒款，晚會邀請曾為51屆金馬獎頒獎典禮統籌弦樂的SEMIFUSA音樂藝術，以弦樂演奏多首融合古典及流行的精彩樂曲。知名小提琴音樂家─「劉中」接力為愛發聲，悠揚琴聲感動人心。擁有天籟美聲的原住民代表─紀曉君蒞臨獻唱，經典曲目「神話」與帶有濃厚家鄉情的「故鄉普悠瑪」等代表歌曲。搭配台北美福420吋LED屏幕播放觀光局拍攝的台灣之美影片，隨著音樂欣賞台灣動人景致。

《喝酒不開車 未成年請勿飲酒》