凱撒獨門節奏「6、2、4、1、1家宴料理」憶起兒時家鄉菜 台式經典美味每桌NT$18,000起

回憶兒時裡充滿對家的倚賴與牽絆，不僅僅是情感的依托，令人回味的也是來自對家中的味道，這一味即是想念媽媽或阿嬤的拿手菜，板橋凱撒家宴中餐廳「家宴料理」啟發來自凱撒飯店連鎖林鴻道董事長自創的獨門饗宴節奏「6、2、4、1、1」，因工作需求及家庭團聚時常宴請賓客或親友聚餐，希望每位賓客皆能品味如記憶中熟悉的美味料理，於是以『家中廚房美味菜色盡出』的兒時點滴昇華並灌注其中，以中華料理為基底、再加以台式美味融合賦予創新樣貌，透過家宴中餐廳王裕賢主廚的巧手演繹充滿震撼感官的料理美學，更以此驚艷饌席喚起每位饕客們的思鄉情感。

「家宴料理」主要以十道特色菜與三道豪華美饌及一套道湯品為菜譜主軸延伸串聯而成，超過45道美味料理依循菜譜自由搭配，藉由上菜獨門節奏「6、2、4、1、1」，為引起賓客食的欲望，先以迎賓六小碟開胃，再以兩道豪華大菜登場，以視覺及味覺雙感享受增強食欲，接著端出四道充滿回憶的特色菜稍緩食的氣氛，享受其中變化，再端上美味大菜及醇郁湯品完成今日盛宴重頭戲，別以為這樣就結束，感受道道創意驚喜後，還有手工點心及台灣在地鮮果劃下句點，彷如台灣人的辦桌昇華精緻版，不僅澎湃大器為主人翁做足面子，也讓賓客回味無窮記憶深刻，即日起「家宴料理」推出每桌NT$18,000起/10人，訂位詳情請洽02-8964-3952。

6、2、4、1、1 凱撒家宴獨門節奏 主廚推薦台式美味菜譜組合

「家宴料理」為展現霸氣且最有誠意的盛宴，由王裕賢主廚親自調配獨具台式美味的菜譜組合：率先登場的凱撒家宴私房經典六小品，源自四川菜的「川味口水雞」將傳統作法藤椒油改良，改以芝麻醬拌入少許辣椒，降低辣度將其嗜口性符合大眾化，配上富有彈性多汁的切片土雞腿及黃瓜絲，先為開胃打頭陣。

另一道涼菜「怪味花生」(又名『疑難雜症』)，此道涼菜主要是因四川當地較為悶熱使人筋疲力盡，所以透過麻辣食物可以逼出身體內的濕氣，緩解身體上的疑難雜症。先將花生酥炸過後拌入花生醬、藤椒油、醬油拌炒，再加上蒜蓉、蒜苗、香菜、辣椒末、黃瓜絲及芹菜等。

緊接著是林鴻道董事長獨愛且每次宴會必定上桌的台式小菜「燒烤高粱酒香腸」及「黑豬三層肉」，其三層肉主要取自黑毛豬中間兩段油花瘦肉均勻分佈的部位，如同果凍般晶瑩剔透又飽富Q彈鮮嫩，看似簡單平凡的料理卻入口驚艷。另外再搭配「五味冰卷」及「蒜炒季節時蔬」等家常料理輪番上陣。

品嚐前菜後，則是豪華美饌兩大菜重磅上桌，映入眼簾不禁嘖嘖稱奇的「醬爆波士頓龍蝦伊麵」，重達2KG的特級波士頓龍蝦以180度油鍋炸酥備用，再將蒜蓉、紅蔥頭爆香，依序加入柱侯醬、海鮮醬、銀牙、伊麵等食材一同拌炒出香氣，最後將已油炸過龍蝦裝飾擺盤。經高溫油炸過後的龍蝦鎖住鮮甜海味，搭配吸附醇厚醬汁的Ｑ彈伊麵，呈現多層次且多元口感。另外再搭配西式經典「燒烤戰斧牛」，嚴選Choice等級美國牛，肉質厚實重達1.5公斤，以橄欖油、七味粉及義大利辛香料醃置半天後，先是將牛肉表皮大火烙印藉此鎖住肉汁，再進入烤箱中高溫反覆烘烤兩次，外層帶有些微焦香，切開後淡粉色肉質鮮嫩多汁香氣逼人，大口吃肉的豪邁爽勁令人回味無窮。

享用完澎湃大菜後，再接著獻上「四季美人腿」、「台式三杯雞」、「香椿煎豆腐」及「阿婆紅燒肉」來緩和胃口稍作休息，也不會讓整場宴席過於緊湊。經過前面十二道美饌的精彩展現後，接著出場則是凱撒飯店連鎖經典名菜「蒜香黑鑽雞附櫻蝦油飯」，沿自台北凱撒大飯店王朝中餐廳熱門菜餚，選用低脂少油、口感細緻的烏骨雞，用蒜頭、醬油醃漬半天以上，以汆燙、上醋水、風乾、油炸等繁複程序，達到脆皮且肉質Q彈，再配上自製椒鹽粉，入口酥脆鮮嫩、醇郁蒜香於口中散發，令人欲罷不能。

最後上場的傳統台灣酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，帶點鹹甜的螺肉原本就是很好的下酒菜，也是辦桌炒熱氣氛的重頭戲，適合搭配烈酒一同享用。透過小火熬煮高湯後，加入乾魷魚、螺肉、香菇、蒜苗及五花肉，噴發出濃香海鮮的甘甜氣味縈繞於包廂內，所謂「湯頭三味，一滾清二滾鮮三滾甜」，正是台灣道地最具代表性的經典菜餚。享用完豐富盛宴後，再以手工甜點椰汁紅豆糕、窯烤叉燒酥及台灣在地鮮果為整桌佳餚畫下完美句點，讓每位到訪的賓客就像來到親友家中一樣備受款待，回溫美好的味蕾記憶滿載而歸。