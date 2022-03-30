【山區土石鬆動•用路人當心】苗栗台72線暗夜落石•3車不及閃1人傷　另苗126線頭屋段土石崩塌擴大•估封閉至3/31

苗栗縣道126線26公里頭屋鄉路段土石坍方，工務單位尚未搶修完成，29日下午又新增1處大規模崩塌，縣府表示，苗126線25公里至30公里... 苗栗縣道126線26公里頭屋鄉路段土石坍方，工務單位尚未搶修完成，29日下午又新增1處大規模崩塌，縣府表示，苗126線25公里至30公里處延長實施封閉，預估31日可望開放單向通車。（苗栗縣政府提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）苗栗縣台72線快速道路公館出磺坑路段，29日深夜發生落石掉落車道，接連有3部車輛閃避不及撞上，造成1名乘客受傷送醫，公路總局苗栗工務段緊急封閉清理，今天(30日) 上午解除管制。

苗栗縣台72線快速道路公館出磺坑路段，29日深夜發生落石掉落車道，接連有3部車輛閃避不及撞上，造成1名乘客受傷送醫。（警方提供）中央社

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中30日接受媒體聯訪指出，29日深夜近11時接獲民眾報案稱，台72線東向（往大湖）27.5公里公館出磺坑路段有車輛撞上落石，立即指派警力前往；員警到場發現，車道上散落許多自周邊山壁崩落、大小不一的石塊，共有3部車輛閃避不及撞上，其中1名乘客受傷。

現場3部受損車輛，分別為小貨車及2部自小客車。開在最前方的小貨車駕駛稱，行駛途中隱約有看到落石掉落，試圖閃避仍輾過石塊，導致右前輪變形爆胎脫落；跟在小貨車後方的自小客車雖有閃過，車體仍有輕微刮傷。

另一輛行駛在外線車道的自小客車，右前車頭直接撞上巨石，邱姓駕駛心有餘悸說，此路段沒有路燈，視線昏暗，「看到時根本來不及反應」，造成副駕駛座上的妻子頭部受傷送醫。

警方表示，因台72線為快速道路，路直車速快，為防止二次交通事故，緊急封閉客屬大橋至出磺坑路段，增派警力在客屬大橋路口實施路口管制，引導車輛改行縣道119甲線銜接台6線往大湖。

警方指出，公路總局苗栗工務段於凌晨1時30分將現場落石清理完畢，但為防再度發生落石意外，此路段維持封閉，至上午再次檢視觀察現場安全無虞後，6時30分解除管制，恢復通車。

中央社引述張中提醒，因近期發生地震後又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，用路人行車務必注意安全，儘速通過危險路段，「如發現有小落石，接著就可能發生大落石坍方」，務必隨時注意路況，提高警覺。

另外苗栗縣道126線26公里頭屋鄉路段28日發生土石坍方，工務單位尚未搶修完成，29日又新增1處大規模崩塌，縣府表示，苗126線25至30公里延長封閉，預估31日可望單線通車。

苗126線是頭屋鄉往來獅潭、大湖的主要道路，受連日降雨影響，苗126線26.1公里處28日上午發生落石坍方，巨大石塊伴隨土沙自山壁崩落，造成交通全面中斷。

苗栗縣政府29日晚間發布訊息指出，苗126線下午4時25分又發生大規模土石崩塌，新的崩塌點距離原有坍方位置約100公尺，研判無人車受困。

縣府工務處長古明弘指出，崩塌路段堆積不少巨大石塊，須先以機具破碎後才能清除，但28日一整天雨下不停，為顧及施工人員安全，搶修進度非常有限，29日又出現第2處崩塌點，目前山壁邊坡處於不穩定狀態，影響搶通進度。

縣府表示，苗126線25公里至30公里處延長實施封閉，預估31日可搶修開放單向通車，呼籲民眾改道，利用苗26線、苗22線銜接台3線前往獅潭鄉，這段時間行駛山區道路也務必加強注意行車安全。