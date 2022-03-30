快戴好口罩！台灣本土不明傳染鏈暴增至17條　傳染力強的「變異株BA.2」也有9條

國內本土疫情不斷升溫，防疫措施不鬆綁，外出須全程配戴口罩。（圖/美聯社） 國內本土疫情不斷升溫，防疫措施不鬆綁，外出須全程配戴口罩。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）國內本土疫情不斷升溫，多縣市多點出現不明感染源，據指揮中心統計，截至目前已有17條待釐清傳染鏈，其中8條是3人以上的多人群聚，指揮官陳時中籲提高警覺，特別時連假期間「別和不特定對象出去旅遊」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據統計，國內累計仍在監測期、感染源待釐清傳染鏈共17條，其中8條為3人以上群聚，其他9條包含7條單一個案、2條2人2家庭群聚，傳染鏈具浮動性質，零星個案可能因後續疫調整併。

原本國內待釐清傳染鏈總計有11條，包括新北深坑陪病家屬、嘉義喜宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察和小吃店相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重女業務（案22701）、桃園大潭電廠、台東卑南家族群聚、中和陪病者和台東池上因症採檢確診者。

到了昨（29）日再增6條待釐清傳染鏈，包括永和家管案、彰化家族群聚、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台北台銀行員案，目前全台總計累計17條不明傳染鏈。

另外，個案中基因定序為Omicron變異株BA.2也累計9條，包含機場防疫人員、高雄港群聚、引水人、桃機航警、北市聯醫和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆警察和小吃店、五分埔女店員和宜蘭家庭群聚。

指揮官陳時中說，Omicron變異株傳播力強，確診人數本來就會比過去更多，若以原本升降級標準，進行境內活動管制，恐怕不符實際經濟需要，國內防疫規定維持現有強度，包含口罩措施、不可逐桌敬酒等，全民共同按部就班圍堵疫情即可。

面對即將來臨的清明兒童連假，陳提醒，民眾應持續落實外出戴口罩、保持社交距離、勤洗手，且盡可能「別和不特定對象出去旅遊」，避免假期後疫情再攀升。

另外，符合疫苗接種資格者應盡快完成施打，獲得保護力；民眾若出現疑似症狀，可到社區篩檢站檢驗，確診後儘速通知曾有接觸史親友，以利防堵疫情擴散；企業也應該提前設計內部自主應變措施，才不會再出現疫情時措手不及。