【烏俄戰況】烏俄和談俄減兵？烏總統：我們沒那麼天真

圖為烏克蘭外交部發布的雙方29日和談畫面，圖左是俄羅斯總統普丁特使Vladimir Medinsky，右邊為烏軍官Davyd Arakam... 圖為烏克蘭外交部發布的雙方29日和談畫面，圖左是俄羅斯總統普丁特使Vladimir Medinsky，右邊為烏軍官Davyd Arakamia，兩人接受媒體拍照時表情沉重。（美聯社照片）

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）俄軍攻打烏克蘭周三（30日）進入第34天， 烏俄停火談判（29日）在伊斯坦堡進行並達成初步協議，俄表示會在烏克蘭基輔等地減兵，但烏克蘭總統澤倫斯基抱持懷疑態度。

周二和談是雙方近三周來首次面對面會談，俄羅斯國防部副部長Alexander Fomin表示，俄羅斯已決定大幅削減其在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周圍的軍事活動。

針對俄國的承諾，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）抱持懷疑態度，更說「烏克蘭人沒那麼天真」，因為過去34天以來的俄國軍事攻擊，和過去八年俄國在由分離主義者掌控的頓巴斯（Donbass）地區所作所為，讓烏克蘭人難以信任他們的承諾，人們要看到的是他們具體的作為。

一名烏克蘭高階將領指俄國所謂的部份地區減兵，應該指俄在烏境內軍事資源的移轉，從一處移至另一處，讓人誤以為他們有減兵。根據俄媒報導，俄國也反控，烏克蘭會趁隙把兵力回填至俄減兵的烏克蘭城市，然後攻擊學校醫院。

【編按：一位在台灣俄羅斯人近日在接受知名外籍YouTuber盧卡斯訪問時表示，俄羅斯在國內進行鋪天蓋地的大內宣，「極度虛假」，讓境內人民（尤其老一輩）相信是烏軍在自導自演「自炸」烏克蘭學校及醫院，而俄軍正在烏克蘭拯救烏人，而這名在台俄羅斯人在俄國家人堅信政府的說法，讓他失望拒絕再和家人討論】

路透社引述美國防部消息報導，俄軍確實有在基輔周遭減兵，但「數量極少」，但主要是把「承諾減兵的兵力」轉移至烏境其它城市，而不是真的在減兵。而英國情報官員判斷俄國應是把軍力移至烏境東部親俄地區Donetsk及Luhansk加強防守。