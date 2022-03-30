「台灣第一女優」登BBC！年輕女孩渴望被愛的代價　 一天賺10萬，但這東西會跟著你到最後

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《BBC中文網》29日釋出有「台灣第一女優」之稱的吳夢夢訪問，她坦言，一開始覺得這樣做是錯的，但又無法克制自己，現在已經變成一種興趣。

台灣近年修改針對猥褻出版品的法律但仍充滿爭議，加上直播平台的興起，成人影視開始走向產業化，估計台灣約有300名AV女優。有專家擔心，情色表演工作帶給女性身心壓力，線上影像也會讓日後轉行困難。

現年31歲，從事女優已6年的吳夢夢，大學畢業後台灣線上串流平台剛好興起帶動成人影視產業化，成為首批加入該產業的台灣女孩，日前接受《BBC中文網》訪問時表示，1歲時父母便離異，直到國小畢業都是住在保母家；雖然小學畢業後被爸爸接去一起生活，但沒多久父親經商失敗，改由爺爺奶奶帶大，於是開始上網和網友聊天，從中獲得認同感。

吳夢夢透露，開始有網友要求她提供照片，從一般時裝照片到穿內衣及全裸照，她從中獲得愛及認同感，這是日常生活中得不到的，有網友說這些照片讓他人生獲得了滿足，「不管是人生還是性慾，讓我覺得我應該要繼續做這件事情，獲得成就感，會有更多人因為這個而愛我。」

吳夢夢和男友是在之前一場拍攝活動上認識，現在男友也成為兼職演員，並只和彼此拍攝A片，但在這之前她曾有位交往多年且論及婚嫁的男友，不料對方家長嫌棄她單親家庭背景，加上職業是女優配不上他們家，尤其近年開始拍攝露臉AV，婚姻對她而言更是天方夜譚。

至於和家人不會深談拍攝細節，因父母尊重她從中獲得成就感並成為家中經濟來源，「他們可能是目前從業人員裡最支持女優的一對父母，其他『家庭革命』的女優不算少數」，吳夢夢強調，「不要被一天10幾萬的薪資吸引了，它是你一輩子會遇到的問題，雖然一天可以賺10萬，這東西會跟著你20年、30年，直到死去為止。」