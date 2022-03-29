【快訊】俄烏伊斯坦堡和談結束！俄羅斯：將減兵

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）29日在土耳其伊斯坦堡舉行的面對面會談中，向俄羅斯和烏克蘭談判代表發表談話。（... 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）29日在土耳其伊斯坦堡舉行的面對面會談中，向俄羅斯和烏克蘭談判代表發表談話。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）根據烏克蘭官方，其與俄羅斯代表團今天（29日）的伊斯坦堡停火談判已經結束，這是雙方近三週來首次面對面會談，最新資訊指出，俄羅斯國防部副部長表示，俄羅斯已決定大幅削減其在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周圍的軍事活動。

隨著俄羅斯入進烏克蘭引發戰爭約一個月，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）27日通電話後，決定由伊斯坦堡主持會談，旨在讓土耳其當局幫助兩國，並透過這次會談讓雙方停火。

根據外媒，本次伊斯坦堡停火談判為期4小時，中途多次休息，目前尚不清楚明天是否會繼續第二天談判。

目前路透社最新資訊顯示，俄羅斯國防部副部長福明上將（Alexander Fomin）表示，為了增加互信，並為進一步的談判創造必要條件，實現「簽署協議」的最終目標，俄羅斯已決定大幅削減其在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫周圍的軍事活動。

會談前，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在國家電視台上表示，目前最重要的是為烏克蘭的國際安全保證達成協議，因為有協議我們將能結束戰爭。此外他說「第2項議題則是停火，以解決所有累積的人道問題。」

至於俄方，俄羅斯談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）僅於事前表示，希望俄烏兩國結束談判後的數小時內會有聲明。

根據烏克蘭電視台報導，本次會談雙方在歡迎彼此時相當冷淡，且沒有握手。而談判前烏克蘭和美國都對於是否能立即取得突破，感到希望渺茫。

雙方談判結果目前尚未明朗，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，和談是否有希望，今明兩天就會告知外界。

目前烏俄戰爭已爆發一個多月，這是自第二次世界大戰以來，歐洲國家受到的最大襲擊，超過380萬人逃往國外，數千人傷亡，而俄羅斯經濟正受到制裁打擊。