一記耳光打出了什麼 威爾史密斯之妻光頭示人 自信重生

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）每年的奧斯卡都有其經典時刻，今年也不例外。威爾史密斯（Will Smith）為護妻掌摑喜舉演員克里斯洛克（Chris Rock）的一幕，打出了暴力不可容忍、玩笑不能過頭，更重要的或許是，疾病永遠不該成為揶揄的話題。

當此事在社群媒體引爆熱議與分歧看法，當事人潔達史密斯（Jada Pinkett Smith）也同時收到各方湧入支持。CNN報導，潔達曾對外訴說罹患脫髮症（alopecia areata）（俗稱圓禿、鬼剃頭）的心路歷程，要學著與這種自體免疫疾病共存，不是沒有過煎熬。

潔達2018年自曝患了此疾。在一場Red Table Talk談話節目中，她憶起了首次在沐浴時發現大量掉髮時，恐懼感席捲全身的當下。「我當時真的嚇到全身發抖」，為此她便開始了不斷剪髮掩飾的日子。

這些年來，這名女演員多以俐落短髮或包頭造型現身，去年7月則亮出了頭髮全部剃光的模樣。「Willow（潔達女兒）叫我剃光頭的，她說是放手的時候了。」

頭髮是外觀的重要一環，要接受落髮對自信帶來的打擊，談何容易。對於這無法治癒的疾患，終於接受了、放下了的潔達，開始擁抱全新的自己。

去年12月，潔達在Instagram分享了自己與疾病奮戰的苦楚，決定不再糾結，要與脫髮症好好相處。她提到，禿髮區域已難掩蓋，不如就用些寶石為自己做一頂皇冠吧。她本月更在美國影評人票選獎（Critics' Choice Award）頒獎典禮即以一套鑽石頭飾驚豔眾人，大獲好評。

根據哈佛醫學院，約有三分之一的女生，終其一生多少都會有落髮經驗。一份2018年的研究指出，美國的非裔與西裔女子，得鬼剃頭的機率比白人女性高出許多。

事件發生後，脫髮症倡議人士及病友紛紛在社群媒體發聲，其中The Bald Girls Do Lunch團體在推文直言，對潔達及飽受#alopecia所苦的女性而言，這種笑話完全不能接受。BBC提到，克里斯洛克明明主演了2009年紀錄片Good Hair，講述非裔文化中頭髮的重要性，卻開這種難登大雅之堂的玩笑，實在太過諷刺。