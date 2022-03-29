新北公開授課2.0起跑 全國首推觀議課數位化

新北市教育局自2016年起推動全市全面公開授課， 提升教學品質及學生學習成效，校長及教師公開課年年達成率超過9 成。今(29)日舉辦「公開授課2.0」起跑儀式， 張明文局長宣布自2022學年度起創全國之先，首先推動「 觀議課數位化」，配合平台建置讓老師以數位方式紀錄教學歷程， 讓觀課無時差、議課不受限，透過影音回放及文字回饋， 讓更多教師線上觀摩、討論，精進教學能力。

為了推進觀議課數位化，教育局與全球醍摩豆智慧教育研究院 ( Global TEAM Model Education Research Institute)於110學年度簽署MOU，並邀請6所高國 中小擔任基地學校，由全球醍摩豆提供總價值約600萬之AI智慧 教研中心軟硬體系統給各基地學校使用，包含AI智能終端機、 軟體帳號授權資源及全球共享平臺，並無償協助學校進行師資培訓、 技術支援和觀摩示範， 其中包含協助基地學校應用蘇格拉底數位觀議課系統， 發展數位觀議課模式，公私協力推動教師專業發展。

29日的公開課， 由國民教育輔導團國小社會小組專任輔導員簡曉玲老師，以「 疫情下的生活與學習」帶領六年級學生們從各層面來看疫情影響。 從確診病例的圖表、 疫情前後的生活圖像及各行業的衝擊等看世界的變化； 課程也帶入聯合國永續發展目標SDGs的概念， 觀察國際間因遊客減少等因素，而空氣品質變好。張明文局長、 觀課教師及6所基地學校共同運用蘇格拉底數位觀議課系統， 進行數位觀議課，即時以載具進行專業回饋。

參與的基地學校及輔導團成員以行動載具留下超過百則的專業回饋。 其中謝素君老師在數位議課中回饋留言：「 老師使用疫情中心公佈的數據，是從生活中取材， 培養學生讀圖的能力。」劉瑞文老師則認為， 簡曉玲老師讓學生由圖片比較去聯結生活影響， 對學生思考而言是很好的刺激。 數位觀議課基地學校召集人林惠珍校長表示：「科技進步飛快， 教師也要追上科技腳步。數位觀議課， 使用平板就可以在授課當下精準回饋。 授課教師也可以透過回放進行提煉創新， 更深更廣的提升教師專業能力。」

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供