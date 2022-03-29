新北公開授課2.0起跑 全國首推觀議課數位化

新北市教育局自2016年起推動全市全面公開授課，提升教學品質及學生學習成效，校長及教師公開課年年達成率超過9成。今(29)日舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，張明文局長宣布自2022學年度起創全國之先，首先推動「觀議課數位化」，配合平台建置讓老師以數位方式紀錄教學歷程，讓觀課無時差、議課不受限，透過影音回放及文字回饋，讓更多教師線上觀摩、討論，精進教學能力。
為了推進觀議課數位化，教育局與全球醍摩豆智慧教育研究院 (Global TEAM Model Education Research Institute)於110學年度簽署MOU，並邀請6所高國中小擔任基地學校，由全球醍摩豆提供總價值約600萬之AI智慧教研中心軟硬體系統給各基地學校使用，包含AI智能終端機、軟體帳號授權資源及全球共享平臺，並無償協助學校進行師資培訓、技術支援和觀摩示範，其中包含協助基地學校應用蘇格拉底數位觀議課系統，發展數位觀議課模式，公私協力推動教師專業發展。
29日的公開課，由國民教育輔導團國小社會小組專任輔導員簡曉玲老師，以「疫情下的生活與學習」帶領六年級學生們從各層面來看疫情影響。從確診病例的圖表、疫情前後的生活圖像及各行業的衝擊等看世界的變化；課程也帶入聯合國永續發展目標SDGs的概念，觀察國際間因遊客減少等因素，而空氣品質變好。張明文局長、觀課教師及6所基地學校共同運用蘇格拉底數位觀議課系統，進行數位觀議課，即時以載具進行專業回饋。
參與的基地學校及輔導團成員以行動載具留下超過百則的專業回饋。其中謝素君老師在數位議課中回饋留言：「老師使用疫情中心公佈的數據，是從生活中取材，培養學生讀圖的能力。」劉瑞文老師則認為，簡曉玲老師讓學生由圖片比較去聯結生活影響，對學生思考而言是很好的刺激。數位觀議課基地學校召集人林惠珍校長表示：「科技進步飛快，教師也要追上科技腳步。數位觀議課，使用平板就可以在授課當下精準回饋。授課教師也可以透過回放進行提煉創新，更深更廣的提升教師專業能力。」
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供