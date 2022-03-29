新北市績優水保服務團來幫忙　農地排水改善快速又簡便

水是農業經營過程重要的資源， 缺水導致作物無法生長；水量過多則會導致作物容易腐敗， 亦對山坡地造成土壤沖刷等問題，甚至導致坡地災害。 新北市農業局透過水土保持服務團技師協助輔導農民改善農地排水， 讓農民能夠簡單方式申請即達到改善農地安全排水的目的， 增進土地合理利用。

三峽區林先生在白雞山莊後方購置一塊約600坪土地， 打算在退休後進行農作使用， 但坡地湧水及鄰地逕流水會漫流至林先生土地上， 而土地上卻沒有相關排水設施，導致作物不易生長， 起初林先生僅以簡單帆布鋪設在既有蝕溝溝底排導坡面逕流水， 但並非長久之計，故在去(2021)年底找到新北市水土保持服 務團，經現場會勘，服務團技師張智勇依據農地現況， 輔導林先生施作全長約55m之截水溝， 較平緩地區利用植生袋築成排水溝，溝底部鋪設碎石， 攔截來自鄰地流下之水流，溝底碎石也可以增加入滲， 另一段較陡峭的部分則輔導利用混凝土及鐵絲網順應地形構築拍漿溝 ，加強排水溝強度並有效排除坡面的水流。經過2個半月施工， 完工驗收時農地上已種植香蕉樹及肖楠等作物， 有了排水溝未來在進行農耕時就不擔心坡面逕流水太多導致農作物被 淹死，也可以減少土壤被沖蝕情形， 林先生也感謝水土保持服務團的輔導。

新北市農業局長李玟表示， 新北市水土保持服務團提供免費水土保持專業知識及農地輔導服務，2021年也獲行政院農委會肯定頒發全國績優水土保持服務團。 為避免民眾因不熟悉法令未經申請擅自開發山坡地而受罰，市府提供 500平方公尺以下小規模農地輔導申請，可透過線上預約或於每週一、 四上午撥打免費諮詢專線02-29659930， 由水保服務團技師主動撥打電話或現勘協助解答問題。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供