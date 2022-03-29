3/29新北+11足跡曝　中和公寓群聚累計8人　淡水、永和增不明感染源新案

新北市中和區某公寓相關群聚案累計８人染疫，該公寓12 戶全數清空，安排入住防疫旅館，市府並在社區加開機動快篩站因應。 新北市中和區某公寓相關群聚案累計８人染疫，該公寓12 戶全數清空，安排入住防疫旅館，市府並在社區加開機動快篩站因應。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市今（29）日增11例確診，含2例新增、9例居隔採檢陽性，個案分布在中和、永和、新莊、板橋、淡水等處，其中又以中和公寓群聚為多，共增6人，為阻絕傳播鏈，衛生局已在中和景福里設置篩檢站，希望鄰里周邊、足跡重疊等有疑慮民眾都能踴躍出來篩檢。

《中和公寓確診案相關6人、社區篩檢1人》

衛生局說明，因應中和某公寓3月25日、26日出現2例確診案，衛生局發布540通簡訊，提醒民眾前往篩檢站採檢，經疫調比對發現，案22639與案22946居住地為同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、共29人安排採檢，經採檢其中6人(案23069至23074)PCR陽性，Ct值14.6至26.6。

6名住戶都居住於中和區和平街76巷9弄或11弄，分別為案23070、23072、23073為同住家人。案23070是70多歲女性，已接種3劑疫苗，3月27日頭暈，Ct值14.6；案23072為5歲幼兒園學童，27日出現發燒症狀，Ct值16.8；案23073是40多歲女性行政人員，已接種2劑疫苗，28日起流鼻水，Ct值16；

另3人為不同住戶，案23069為70多歲女性，無症狀，Ct值15.2。案23071為60多歲男子，已接種3劑疫苗，無症狀，Ct值26.6。案23074是70多歲男性，已接種2劑疫苗，27日起咳嗽、喉嚨痛，Ct值16.4。

針對中和公寓個案共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，其中幼兒園接觸者209人採檢均為陰性，持續疫調中，3月29日至31日一連三天該區域增設中和景福里設置篩檢站，鼓勵民眾踴躍採檢。

中和另有一位新案（案23075），50多歲任職於台北市勞保局，未接種疫苗，27日出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2，收治專責病房隔離治療。

根據疫調，該個案與中和公寓群聚指標個案22598有「超商」的足跡重疊，初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。

《基隆警察、小吃店相關衍生2人》

案23077為40多歲男性，台北某大學體育主任，已完成2劑疫苗接種，為北市確診案23022（海洋科大老師）的接觸者，3月28日接獲北市個案通知確診，自行快篩陽性，前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值22，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區。個案初步疫調匡列接觸者15人、居家隔離14人，已安排採檢，持續疫調中。

案23127，50多歲基隆市警察局男性員警，已經接種3劑疫苗，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，居住地板橋區。相關疫調持續進行中。

《因症狀採檢、感染源待查的新案2人》

案23076為60多歲女性，3月27日出現頭痛、肌肉痠痛症狀，就醫採檢PCR陽性，收治專責病房隔離治療，居住地永和區。個案初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人，

案23124是40多歲的外縣市男教師，3月27日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值18.2，居住地淡水區。個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。

以下為確診者新北市足跡，請足跡重疊民眾進行自我健康監測，如有發燒、腹瀉、上呼吸道不適等疑似症狀，請盡速前往篩檢站採檢：