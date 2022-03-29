富邦證券榮獲《財訊》財富管理四大獎 連五年勇奪「最佳財富管理獎」

精準掌握金融趨勢，以客戶需求出發，提供貼心、優質的服務， 富邦證券再度榮獲《財訊》雜誌「2022財富管理大獎」肯定， 第五度蟬聯「最佳財富管理獎」最高榮耀，並囊括「最佳服務獎」、 「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷獎」四項大獎，為富邦證券 金字招牌再添傲人成績。富邦證券從資產配置角度規劃商品， 深耕數位金融服務，提供精準客製化的貼心服務， 是富邦證券持續領先的關鍵。

富邦證券總經理郭永宜表示，財富管理就是要協助客戶資產增值， 因應金融情勢變化，即時提供客戶最適合的商品組合建議，以202 1年為例，富邦證券掌握前瞻且精準的投資脈動，以股優於債的投資 主軸，協助客戶提早調整資產配置，轉以股票型商品為主， 成功掌握股市多頭契機。富邦證券也積極將金融科技與服務結合， 推出零接觸的各項數位化服務， 並透過客戶的反饋持續優化線上交易系統， 提供客戶有感的數位創新，2021年線上開戶人數較2020年大 幅成長82%，且99%都是使用網路交易。同時，富邦證券重磅推 出選股APP「富邦智選股」，透過不同面向的參考指標，讓投資人 輕鬆挑選專屬好股。富邦證券積極致力提升顧客數位體驗及服務， 也榮獲「最佳數位智能系統」及「最佳服務」二項大獎肯定。

郭永宜指出，除了數位體驗及服務，「人」更是富邦證券財富管理的 關鍵。富邦證券營業員致力與客戶建立長期的信任關係，同時， 秉持公平待客原則，以客戶需求為導向， 依據客戶的投資屬性及需求，規劃適切的商品， 協助客戶資產配置最佳化，並針對市場、產品進行定期檢視與追蹤。 當市場有較劇烈波動時，透過敏捷的市場事件通知及風險監控， 以簡訊、EDM或通訊軟體搭配營業員即時與客戶聯繫， 主動提供市場動向，提供完善售後服務，這樣的用心服務贏得客戶的 信任，並成為客戶理財的最佳夥伴。

富邦證券也積極建立金融友善環境，郭永宜表示， 目前已領先業界於全台33家分公司開辦手語翻譯服務，成為「 第一家擁有手語翻譯服務」的券商，真人、視訊雙軌服務機制， 為聽語障朋友帶來暖心且最有感的金融服務。此外， 為協助各年齡層的客戶掌握投資要點與注意風險， 富邦證券也持續提供平易近人的影音服務， 未來亦將加入英語等多國語言字幕，提供外籍人士順暢的觀看體驗。

「公平待客原則」是富邦證券的全體員工共同遵循之價值與準則，「 以客戶為中心」是富邦證券經營財富管理業務的核心， 透過專業職能嚴選金融商品，掌握市場投資脈動， 把關客戶投資風險，由客戶反饋持續創新數位體驗， 串聯線下與線上提供24小時不打烊服務， 持續為客戶開創財富管理新價值。