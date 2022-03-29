高齡者傷亡事故肇責略降！新北市招募動健康老師與社區志工加強道安宣導

新北市政府29日召開3月份道安會報， 會中由社會局進行「高齡者道安教育再精進」專案報告。 陳純敬副市長表示，高齡者交通事故率逐年上升， 加強相關交通安全意識已經刻不容緩， 他除肯定社會局透過多元方式精進道安教育外， 也呼籲長輩們一定要遵守交通規則，才能保障自己與他人生命安全。

社會局老人福利科長林妏燕在道安大會報告近3年事故分析， 以2021年度高齡者死亡事故主要肇責較2020年減少百分之四， 但受傷事故卻微幅增加百分之一。另外， 高齡者使用的運具以機車與步行為主， 其中傷亡主要事故原因為高齡機車駕駛人未依規定讓車、 高齡行人未依規定行走行人穿越道， 顯見未遵守交通規則為肇事原因大宗；為了改變高齡者認知與行為， 並加強高齡者的道路安全意識，社會局推動高齡道安教育宣導， 期望強化高齡者對道路安全的認知以及降低發生交通事故的風險， 保護高齡長輩的生命安全。

為了加強長輩的道路安全意識， 社會局於2021年度下半年起擴增行動宣導團，廣納「 社區道安推廣員」及「社區道安守護員」， 培訓社區照顧關懷據點人力、動健康種子教師及社區志工， 共同參與道安宣導。另從111年起，持續擴增行動宣導團， 規劃多元豐富的交通安全教育課程， 利用新北市交通事故分析製作互動式教案，並採體驗式教育， 讓長輩能「看得懂、聽得進」。

在新冠肺炎防疫期間，為使道安教育不中斷，社會局也創立「 道安數位E-box平台」， 邀請新北市路老師共同拍攝交通安全線上課程， 讓長輩在家防疫也能學習， 希望在今年度可以驗收道安教育宣導的成效。

陳純敬副市長表示，高齡者因為生理退化，反應可能較為緩慢， 因此要特別守護他們的道路安全。 高齡長輩的事故防範是現階段道安的執行重點，請社會局、交通局、 警察局等相關單位，務必掌握高齡者行為與事故特性， 降低高齡者發生交通事故的風險，以維護高齡者行的安全。