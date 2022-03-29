威爾史密斯摑人後IG公開認錯 強調「玩笑雖過頭但暴力不可原諒」

美國男星威爾史密斯28日在奧斯卡典禮上掌摑喜劇男星克里斯洛克。（圖/路透社） 美國男星威爾史密斯28日在奧斯卡典禮上掌摑喜劇男星克里斯洛克。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）美國男星威爾史密斯28日在奧斯卡典禮上，因喜劇男星克里斯洛克一番過頭的玩笑，直接上台掌摑對方，引發國際軒然大波，威爾史密斯29日在IG發文，公開向克里斯洛克道歉，並強調玩笑雖過頭，但暴力不可原諒。

威爾史密斯（Will Smith）是本屆奧斯卡最佳男主角，也是他入行30年來拿下的第一座奧斯卡金像獎，不料在頒獎前卻發生鬧劇。

克里斯洛克(Chris Rock)擔任最佳紀錄片獎頒獎人時，開玩笑將威爾史密斯老婆潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)因疾病而剃的光頭造型，比喻為電影《魔鬼女大兵》（G.I. Jane）中的女兵，導致威爾史密斯相當不滿，直接上台給予克里斯一記掌摑。

威爾史密斯在發表獲得最佳男主角感言時，不但和其他入圍者致歉，並說「愛會讓人做出瘋狂的事情。」即使如此，國外網友輿論幾乎認為威爾史密斯過於失控，而克里斯的反應頗具風範。

而後，威爾史密斯也在社群平台如Twitter和IG上發文，公開向克里斯道歉。內文中，威爾史密斯先強調，他理解喜劇演員開他玩笑是工作的一部分，但若提到老婆潔達的身體疾病則無法容忍，他也承認自己確實太情緒化了。

威爾史密斯也表示「任何形式的暴力都是有害的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可寬恕的。」他也向克里斯喊話「我想公開向你道歉。我超過了界線、我錯了。」「我為自己的行為感到尷尬，且這不是我想要成為的人。在充滿愛和善意的世界裡，暴力沒有容身之地。」

最後，威爾史密斯也向奧斯卡主辦方、與會的所有賓客、家人、劇組，以及所有觀看奧斯卡頒獎典禮的觀眾道歉。目前克里斯沒有對他提告傷害或其他訴訟。

威爾史密斯向克里斯洛克致歉IG全文如下。