3/29台灣本土+33　疫情多頭燒　永和、淡水、台北、彰化、基隆增多例感染源不明新案

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為33例本土個案及63例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，包含高雄化工廠陰轉陽2例、基隆警和小吃店群聚9例、大潭電廠群聚3例、中和某公寓周邊群聚7例、台東卑南家庭群聚3例、三重女業務員相關1例；另有8例感染源不明新案，包含彰化家庭群聚2例、台北松山家庭群聚2例、台北台銀行員1例、新北市淡水1例、基隆市安樂區1例、新北永和區家管1例。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(15例)、越南(11例)、菲律賓(8例)、泰國(6例)、香港(4例)、印度、美國、韓國及馬來西亞(各2例)、西班牙、哥倫比亞、新加坡及日本(各1例)移入，另7例調查中。入境日介於今(2022)年2月16日至3月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計22,992例確診，分別為7,212例境外移入，15,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。