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純屬巧合？ 瑞士加入制裁 高價名錶速遭俄國「收歸國有」

愛彼名錶一只可要價新台幣2,640萬元

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/29 11:17
（圖／愛彼錶臉書）

（圖／愛彼錶臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）你制裁，我就通通沒收。不滿外資企業出走的俄羅斯，展開了一連串沒入西方資產的行徑，最新傳出的受害者是瑞士，才放棄中立立場，宣布加入制裁行列不久，知名瑞士錶商就遭殃，數百萬美元的名錶，全數進了俄國國庫。

根據BBC，瑞士頂級鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）決定停止在俄營運活動，莫斯科兩家店暫時關閉。瑞士報紙NZZ am Sontag披露，消息一出，23日就有俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員闖入一家愛彼錶店，將價值數百萬美元的名錶全部沒收。

FSB宣稱相關商品輸出俄國時，違反了關稅規定。瑞士官方尚未回應，但坦言最近對俄施行的精品出口管制的確為某些公司帶來「不確定性」。

愛彼錶款要價不菲，一只可賣到70萬英鎊（新台幣2,640萬元）。光是去年，瑞士出口俄國的手錶市值就高達2億6,000萬瑞士法郎（新台幣80億2,600萬元）。俄國是其鐘錶商品重要市場，畢竟其消費者是瑞士精品的大戶。

自俄國入侵烏克蘭，外國企業陸續出走，莫斯科即不再按國際規矩來，依最新簽署的法規，對停止在俄營運的外商資產，強行收歸國有。國際飛機租賃商要求收回滯留在俄國境內的數百價租賃客機，皆遭俄方拒絕，這些價值上看100億美元的飛機，恐面臨充公命運。
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