俄擬限制入境台灣受影響？ 外交部：俄方公布後評估研議

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）俄國遭西方國家制裁力求反制，俄羅斯外長拉夫洛夫28日表示，莫斯科準備限制包含歐美、台灣在內的48個「不友善國家」的國民入境。對此外交部發言人歐江安今（29）日表示，在俄台人均安，也無傳出赴俄簽證申請受阻，俄方尚未公布確切措施，我方將依據公布內容來評估及因應。

俄國本月7日晚間公佈對俄國不友善國家與地區名單，台灣、日本、韓國、新加坡、 美國、加拿大、歐盟、英國、瑞士、澳洲以及紐西蘭48國榜上有名。拉夫洛夫（Sergei Lavrov）昨日透露，俄方將進一步限制「不友善國家」的國民入境，他表示，當局正研擬一道行政命令，以簽證措施及入境管制報復數個外國政府的「不友善」舉動，英國、美國與所有歐洲聯盟（EU）國家首當其衝。

歐江安於例會上表示，經駐俄代表處掌握，俄國政府截止至今日尚在研擬政策尚未公布相關措施，我方將根據其發布內容評估影響範圍。她也指出，在俄國人約180人，目前一切安好，尚未接獲國人赴俄羅斯申請簽證受阻，或生活有困難。

歐江安說明，先前俄國為防堵疫情擴散，曾經宣布入境限制措施，台灣位列其中，但已於2021年8月開放簽證申請，目前當地仍有國際航班營運。

歐江安先前曾指出，俄國保障該國在國際制裁之下，仍能保持金融秩序穩定。俄國規定，中央及地方政府、個人、企業需要時，可對48個「不友善國家」的債權人以改以盧布支付。另外，俄國也規定若當地企業或個人，需對上述國家或個人履行合約，須先報請俄國當局相關單位核准。

歐江安說明，俄國非我國工業物資主要進口國家，我國石油、天然氣採購來源多元，並未仰賴俄國。在經貿跟能源方面台灣對俄國的依存度不高。我國政府會繼續評估全球經貿局勢變化，並加強因應措施。確保物資供應鏈平順，市場物價穩定，我國國安及相關單位也會強化監測及預警等作為，有效因應可能狀況。

歐將安今天表示，目前因俄方沒有確切公布，不知台灣是否會在本次限制入境的名單內，因此會根據俄方公布內容進行研議。若真有其事，恐會涉及國人赴俄留學、洽公簽證，有相關評估會跟國人報告。