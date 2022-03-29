戰略清晰有力台海安全 龐培歐重申美國應承認台灣獨立

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）本月初剛訪台的前美國國務卿龐培歐，近日受訪表示，烏克蘭前車之鑑顯示，戰略模糊不利台海和平，美方應承認台灣為獨立國家，以此降低風險，美方也應助台鞏固區域盟友關係，建立集體安全共識。

《中央社》報導，華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）於美東時間28日下午撥出前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的訪談，內容涉及美國總統拜登（Joe Biden）政府即將推出的國家安全戰略指南即當前世界局勢。

龐培歐3月初曾訪台灣4天並前往星國。他指出，當地人關注俄烏情勢，並知道需強化自身能力，方能在獨裁者欲行侵略之事時，確保自己不會成為下個受害者。

龐培歐表示，美國長年以「戰略模糊」作為對台政策，然烏克蘭一例，可見中間模糊地帶相當危險，只會被獨裁者利用。如同他3月訪台期間的表述，美國應認知且承認台灣是個獨立國家，不隸屬於中國共產黨，「我認為這麼做能提供清晰度，為台灣人民降低風險」。

針對俄烏戰爭，龐培歐表示不論俄國總統普丁（Vladimir Putin）在戰事上如何受挫，都不會動搖中國國家主席習近平讓中國成為全球霸權的「中華帝國」（Middle Kingdom）的意圖，反而鼓勵習近平動用硬實力（hard power）增進該國實力。

龐培歐認為，習近平也許會改變對台策略與手段，不動用武力或改以包圍、封鎖等「中庸之道」，但不會改變要將台灣拿下此一目標。

龐培歐也透露，台北當局希望他此次訪問返美後，能討論美國如何在區域盟友夥伴領域－例如與日本、澳洲及韓國等協助台灣，建立集體安全共識，並確保台灣有能力自我防衛。而他認為，重點是確保習近平知道，若對台付諸行動，將會付出極大代價。

他呼籲，美國須準備好協助台灣能確實自我防衛，這不只包括武器系統，也包括情資分享、提供所有必要訓練及建立區域聯盟等。