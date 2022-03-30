〈時評〉現代戰爭中立難求　如何選邊站？

在地球儼然一村的今天，任何戰爭的風吹草動，都會產生蝴蝶效應， 全球股市、石油價格、糧價、原物料供需、匯率、企業經營、 貿易秩序等等，都免不了會出現連動影響！戰爭結束後，何方勝出， 更會相當程度影響人們的生活方式與文明的走向！

凡此，可以說，不管距離實際的殺戮戰場有多遠、不管你／ 妳有多麼愛好和平，事實是：今天的文明國際， 已經沒有任何人可以完全置身戰爭事外！這和「雪崩時， 沒有任何一片雪花是無辜的」，道理是一樣的！

所以，在眼前的這場俄烏戰爭中， 任何文明國家其實都沒有事不關己的「中立」空間！ 在戰火邊緣的瑞士，已選擇宣布放棄中立、加入抵制俄羅斯的行列； 中立的瑞典、芬蘭的民調也顯示，多數民意贊成加入北約！ 遠在十萬八千里外的聯合國，更在俄羅斯入侵烏克蘭的第七天， 透過大會表決「譴責俄羅斯入侵烏克蘭案」，讓各會員國表態， 自己要站在入侵者俄羅斯那邊，還是要站在抵抗者烏克蘭這邊？（ 附註：結果為141國支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭，5國投反對票， 35國選擇棄權）

不容否認，俄烏之戰，對中國而言是一項指標， 對台灣而言是一個對照。 以台灣緊鄰軍事野心崛起的中國之客觀地理環境而言， 身分不管是太平洋第一島鏈的一艘航空母艦， 或孤懸海上的一座燈塔，在這場（以及已進行四年的美、中）民主、 自由、人權與共產、奴役、霸權，以及侵略與反侵略的拔河對峙中， 都註定無法選擇逃避缺席！

某些住在台灣的軟骨症患者，自以為聰明的釋放出「不要選邊站」 的論調，作為台灣明哲保身之道。殊不知， 夾在民主龍頭跟共產霸主之間的台灣，哪有不選邊站的空間？ 直白講，台灣只有二選一：如果要民主、自由、人權， 就得站在美國那邊；如果要共產、奴役、霸權，就該投入中國、 俄羅斯的懷抱！

不選邊站，天真妄想誰都不得罪，就可以遠離戰爭、戰火， 搞不好還可以左右逢源，可想過，不是拳頭夠大夠硬，不能自保， 如何避免兩面挨耳光？

有人或許會問，站在民主這邊，還不是要花大筆鈔票向美國買武器， 跟交「保護費」有何兩樣？

答案是：沒錯，是沒兩樣！ 這和花錢養警察以防止國內黑道惡棍為非作歹、魚肉良民， 花錢養軍隊以防範國外敵人入侵，不是一樣的概念嗎？

天下沒有白吃的午餐，又哪來免費的和平？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）