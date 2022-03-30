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〈時評〉現代戰爭中立難求　如何選邊站？

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2022/03/30 09:39
圖為出發前往歐洲, 保護北約盟國的美軍 (美聯社) 

圖為出發前往歐洲, 保護北約盟國的美軍 (美聯社) 

在地球儼然一村的今天，任何戰爭的風吹草動，都會產生蝴蝶效應，全球股市、石油價格、糧價、原物料供需、匯率、企業經營、貿易秩序等等，都免不了會出現連動影響！戰爭結束後，何方勝出，更會相當程度影響人們的生活方式與文明的走向！

凡此，可以說，不管距離實際的殺戮戰場有多遠、不管你／妳有多麼愛好和平，事實是：今天的文明國際，已經沒有任何人可以完全置身戰爭事外！這和「雪崩時，沒有任何一片雪花是無辜的」，道理是一樣的！

所以，在眼前的這場俄烏戰爭中，任何文明國家其實都沒有事不關己的「中立」空間！在戰火邊緣的瑞士，已選擇宣布放棄中立、加入抵制俄羅斯的行列；中立的瑞典、芬蘭的民調也顯示，多數民意贊成加入北約！遠在十萬八千里外的聯合國，更在俄羅斯入侵烏克蘭的第七天，透過大會表決「譴責俄羅斯入侵烏克蘭案」，讓各會員國表態，自己要站在入侵者俄羅斯那邊，還是要站在抵抗者烏克蘭這邊？（附註：結果為141國支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭，5國投反對票，35國選擇棄權）

不容否認，俄烏之戰，對中國而言是一項指標，對台灣而言是一個對照。以台灣緊鄰軍事野心崛起的中國之客觀地理環境而言，身分不管是太平洋第一島鏈的一艘航空母艦，或孤懸海上的一座燈塔，在這場（以及已進行四年的美、中）民主、自由、人權與共產、奴役、霸權，以及侵略與反侵略的拔河對峙中，都註定無法選擇逃避缺席！

某些住在台灣的軟骨症患者，自以為聰明的釋放出「不要選邊站」的論調，作為台灣明哲保身之道。殊不知，夾在民主龍頭跟共產霸主之間的台灣，哪有不選邊站的空間？直白講，台灣只有二選一：如果要民主、自由、人權，就得站在美國那邊；如果要共產、奴役、霸權，就該投入中國、俄羅斯的懷抱！

不選邊站，天真妄想誰都不得罪，就可以遠離戰爭、戰火，搞不好還可以左右逢源，可想過，不是拳頭夠大夠硬，不能自保，如何避免兩面挨耳光？

有人或許會問，站在民主這邊，還不是要花大筆鈔票向美國買武器，跟交「保護費」有何兩樣？

答案是：沒錯，是沒兩樣！這和花錢養警察以防止國內黑道惡棍為非作歹、魚肉良民，花錢養軍隊以防範國外敵人入侵，不是一樣的概念嗎？

天下沒有白吃的午餐，又哪來免費的和平？

作者為新竹教育大學退休副教授）
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