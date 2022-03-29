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【烏俄戰況】伊斯坦堡和談在即　談判下毒傳言蒙陰影

會前傳出疑似烏俄談判人員在三月初一場談判中遭下毒消息，然雙方皆否認該項傳言，另美國情報官員指普丁似未打算要結束戰爭。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/29 10:19
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（美聯社圖片）

俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動血腥軍事行動周二（29日）進入第33天，兩國代表和談在今天當地時間將在土耳其伊斯坦堡展開，不過會前卻傳出疑似兩國談判人員中毒消息，已先為這場談判蒙上陰影。

華爾街日報引述知情人士消息報導，俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）和至少二名烏克蘭和談使者在本（3）月初基輔談判會後，同時都出現中毒症狀，包括雙眼發紅不適並不斷流淚、臉部和手部脫皮，不過之後雙方不適感都消失，而且不是所有參與談判者都出現一樣症狀。

然而，烏克蘭官員卻紛紛否認這項傳言報導，包括兩位參與談判的烏克蘭官員Mykhailo Podolyak與Rustem Umerov，皆公開表示這都是不實揣測。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨後也做一樣的表示，但又補充：「我建議與談者都不要進行任何飲食，甚至不要隨便觸摸物品表面。」

一位不願具名的美國官員指出，根據情報，應該是環境因素造成俄羅斯富豪及烏克蘭談判人員的不適症狀，「不是下毒」。克里姆林宮則尚未針對事件做回應。

不過，另有俄知情人士向路透社證實這項傳言，指出現該症狀的雙方談判人員只在現場喝了水及食用巧克力，但說俄富豪暨普丁使者阿布拉莫維奇不會因此懼怕，會繼續參與和談，但目前尚不清楚使用化學毒劑攻擊者動機及團體。

此外路透報導，周二伊斯坦堡和談在即，烏克蘭談判代表團已先行抵達伊斯坦堡，烏克蘭期望能達成停火協議，但美國情報官員指俄總統普丁似乎還沒準備好要結束戰事。
烏克蘭
伊斯坦堡
和談

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更新時間 : 2022-03-29 11:03 GMT+08:00

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