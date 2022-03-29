1922退場！台北3/29重啟疫苗系統　65歲快揪團打疫苗10人成團

10:16更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「COVID-19公費疫苗預約平臺」自4月3日結 束後不再提供預約服務，北市疫苗預約系統即起接力！衛生局表示，即起在每週二、三每日上午9時 至下午5時開放第1、2劑或追加劑預約，廠牌為莫德納及高端疫苗，只要於今（29）日預約者，4月4日起便可開始接種疫苗。

衛生局表示，因應中央疫苗疫統退場、本土疫情升溫，自今日起重啟北市「新冠肺炎C OVID-19疫苗接種預約系統」，接種地點有北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站， 並於下一週提供接種服務。

衛生局提醒，合約醫院不參與預約平台，因此希望至合約醫院接種之民眾， 請自行前往醫院網頁預約掛號，相關接種訊 息可至台北市政府衛生局官網/新冠肺炎疫苗專區/重要訊息查詢。

為鼓勵長者儘速完整接種疫苗，北市提供65歲以上長者揪團打疫苗服務，只要10人以上同一種疫苗便成團；另也針對 行動不便長者提供到宅接種服務等，請符合資格民眾多加利用。

另外，4月10日前，65歲以上民眾及55歲以上原住民(需提供證明)於北市合約醫療院所、中型接種站接種COVID-19疫苗1、2 劑、基礎加強劑或追加劑，均可獲得500元商品禮券；3月31日前於北市接種COVID-19疫苗1、2劑的18歲至 64歲民眾 ，可獲得200元禮券。

北市衛生局提醒，曾在國外接種COVID-19疫苗1劑或2劑者 ，須先攜帶國外接種證明紀錄就近至本市十二區健康服務中心(或衛 生所)，完成國外接種紀錄補登，再至平臺或醫院網站預約。

台北車站接種站亦將持續提供失聯移工或逾期居(停)留外來人口， 現場掛號接種COVID-19疫苗服務。

北市衛生局亦呼籲，前往接種請佩戴口罩，並攜帶健保卡、 身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)， 相關疫苗接種訊息可撥打臺北市防疫專線(02)2375- 3782或1999市民熱線詢問。