【奔馳台灣40年】台鐵「復興號」、自強號「紅斑馬」開出末班列車後　3/29雙雙除役　　　　

台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出，不少民眾到場送別見證，並拍照留念。中央社 台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出，不少民眾到場送別見證，並拍照留念。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次今天清晨6時5分從花蓮站開出，不少民眾依依不捨特別搭乘並拍照，留下歷史的一刻。

台鐵另一款EMU1200型自強號列車，外型獨特，有「紅斑馬」稱號，因服役36年且車況老舊，3月29日改點走入歷史，由EMU3000型城際列車取代，28日末班車從屏東枋寮發出，列車也貼上「最終運行」字樣，讓許多鐵道迷不捨。中央社

配合EMU3000新車投入營運，台鐵局於3月29日起進行時刻微調，29日清晨6時5分從花蓮站開出、9時56分到樹林站的605次列車，成為末班「復興號」，正式除役。

3/29一早約有10多個鐵道迷到場拍攝留念，林爸爸帶著10歲的小鐵道迷兒子一起來送別見證，還有人特別為末班復興號製作圓型車頭牌拍照留念。

605次復興號莊姓駕駛員受訪說，他開復興號有4年的時間，覺得這是一列較難控制的列車，煞停與其他列車不同，需要純熟的技術。

台鐵花蓮站長林德香接受媒體聯訪表示，復興號在1981年3月1日正式加入營運，當時掛在莒光號編組，稱為「莒興號」，1981年12月28日唐榮鐵工廠將120輛車廂全部生產完畢後，正式成立「復興號」列車編組加入營運。復興號除役後，將以900型、500型來代替，以區間車形式來行駛。

台鐵新購、2021年4月開始上路的EMU900型電聯車(上圖)，2021年底配合EMU3000新型城際列車通車後，開始從彰化到台東行駛南迴線，被媒體譽為史上最美區間車。中央社

復興號由電力機車頭拉載，共8節車廂，一車廂內有60座，座椅間距較窄；曾在2011年蘇花公路發生載陸客團遊覽車墜海事件後，由復興號專門載運陸客觀光團往返宜蘭及花蓮之間。復興號哪裡有需要就往哪支援，環島奔馳，如今堪稱功成身退，走入歷史、畫下時代的句點。

台鐵局新購的EMU3000型城際列車投入營運，行駛超過40年的復興號列車則走入歷史，昨(3/28)上午在花蓮站販售復興號末班車紀念套票，熱情民眾27日晚徹夜排隊，一開賣就秒殺。

台鐵局為此活動特別設計末班復興號的專屬車頭牌，供大眾拍照留念。

中央社28日引述台鐵花蓮站長林德香說，上午9時開賣復興號末班車紀念套票，每套新台幣150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼，民眾若想要站長簽名留念也可以。

林德香說，排第1個的中年男子27日中午11時許就來排隊，他自稱向來就有收藏套票的嗜好，這列火車有他許多年輕時的回憶，值得紀念珍藏，整夜排隊不覺得辛苦。

台鐵局新購的EMU3000型城際列車投入營運，行駛超過40年的復興號列車將走入歷史，許多民眾28日上午到花蓮站購買復興號末班車紀念套票，與台鐵花蓮站長林德香（右5）合影留念。（台鐵花蓮站提供）中央社