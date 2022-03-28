和碩前副總三峽滿月圓山步道失蹤 第2天仍搜山未果

蔡進國的女兒在社群媒體分享父親失蹤的消息。（圖/截圖自社群媒體） 蔡進國的女兒在社群媒體分享父親失蹤的消息。（圖/截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）和碩前副總裁26日上午8時至三峽滿月圓山步道健行，而後卻音訊全無，引發家人擔憂，女兒也立刻透過網路與民間資源，盼能集結眾人上山搜救，不過至今失聯第2天仍無下落。

65歲的蔡進國曾任和碩聯合科技前資深副總裁，26日上午8時許從北市信義區的住家單獨開車離開，前往新北市三峽滿月圓登山，家屬27日凌晨發現他未返家，撥打手機又未接聽，隨後向警方報案求助。

根據聯合報，新北市消防局今（28日）調度96人，自上午9時許擴大範圍分散7條路線，在三峽滿月圓山區持續搜山，可惜尚未尋獲，直到晚間6時30分左右收隊，預計明天上午7時30分再度集結人力展開第三天搜索行動。

蔡進國的女兒也在社群媒體分享父親失蹤的消息，並註明將提供100萬台幣獎金，盼大眾能積極尋找父親身影。蔡進國女兒指出，父親穿著淺藍色上衣、卡其色褲子、身背黑色後背包，最後出現的地點是滿月圓的第一停車場。

根據媒體，蔡進國的黑色賓士轎車已尋獲，就停在第一停車場一處草坪上。

聯合報指出，捷克籍台灣女婿「跑山獸」」羅培德（Petr Novotny）也特地從南投北上，今天清晨天剛亮就入山搜索，下午近5時前往消防局的前進指揮所分享一些心得，明天將繼續協尋。

羅培德曾協助許多民眾找回失蹤的登山家屬，也曾在4天半完成中央山脈「大南三段」縱走的壯舉，甚至曾不到4小時往返嘉明湖，被網友與山友譽為「奔馳的野獸」、「神級的領域」。