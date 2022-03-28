Google攜手各界專家 開發新技術可測血糖、視網膜病變、心律不整等問題

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）Google搖身一變成為智能診斷醫生！運用各界專家的專業知識和技術優勢，Google研究科技資源如何應用在個人、社區健康管理，未來透過手機，人們就能偵測糖尿病、視網膜病變或是心律不整等問題，幫助數以萬計的用戶更加了解身體狀況。

Google先進技術和項目（ATAP）團隊是這次「The Check Up」的主導團隊之一，他們與各界專家共同研究，期望在未來能透過Google的應用軟體，如Google Search、YouTube、Care Studio、Health AI、Google Cloud等，進行一系列手機健康應用創新。

根據Google Health，這次的「The Check Up」活動已是第二屆，本次邀請到各領域業者如西北大學醫療系統、藥局、Fitbit、EyePACS，甚至長庚紀念醫院等。

在新的技術中，透過Google服務讓更多人取得醫療資源。由於過去兩年新冠肺炎影響，越來越多人開始透過網路搜尋疫情、疫苗相關資訊，現在美國地區的使用者已經可以透過Google Search確認當地醫生開放預約看診的日期與時段，並且與連鎖藥局CVS旗下提供的零售診所服務MinuteClinic合作。

另外，從本週開始，在巴西、印度和日本地區的使用者，則可以透過Google的YouTube平台取得具公信力的健康醫療資訊，使用者能透過簡單易懂的用語與陳述方式，了解個人是否有類似病症，以及相關處置辦法。

Fitbit部分，Google透過Fitbit裝置紀錄身體活動、營養及睡眠相關數據，以及2020年提出的心臟研究計畫，協助判斷身體是否出現心律不整徵兆。The Check Up影片中，Fitbit的聯合創辦人James Park就說明這對慢性病患者帶來的正面影響。

根據美國心臟協會，目前Fitbit正透過PPG (光體積變化描記圖法)原理的AFib演算法，以98%準確率預先發展尚未被發現的心律不整問題，未來Fitbit將把此演算法技術遞交美國食品藥品監督管理局審核，旗下產品之後就可以使用。

糖尿病問題上，Google與相關專家便是透過眾多糖尿病患者眼部照片進行深度學習，藉由分析眼部是否顯現因高血糖、膽固醇濃度變化產生心血管潛在病徵，這也是他們企圖解決糖尿病引發視網膜病變問題的ARDA計畫。

根據Google，ARDA計畫有所成果後，將與EyePACS、長庚紀念醫院等共同進行臨床研究，檢驗是否能獲取相同實驗結果，若經判斷可行，未來有望讓更多缺乏專業設備的地區，能透過手機評估個人是否罹患糖尿病相關疾病，以及早治療。

此外，Google手機相機未來不只能量測心率與呼吸狀態，現在的研究也將針對如何透過手機紀錄個人心音，模仿醫師透過聽診器聽心臟或肺部異音，判斷是否有心肺相關疾病，例如主動脈瓣狹窄等瓣膜病變產生問題。

最後，Google與西北大學醫療系統合作，利用人工學習產檢報告之解讀，讓更多缺乏專業醫護人士的地區，只要有超音波設備可以檢查嬰兒，就能透過系統自動判讀檢查結果，並讓孕婦做好正確的產前護理。