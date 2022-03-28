【古巴危機重演？】拜登需扛要求美軍介入呼聲 避免升級核戰

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）隨著俄烏戰爭持續，美國總統拜登也面臨巨大挑戰：對國內外要求美軍介入的呼聲說不。這不是美國公眾、烏國總統澤倫斯基想要的答案，但卻是拜登數十年經驗、以及許多在核時代護衛美國國家安全之人的心聲。

《CNN》報導，俄國與美國核政策專家尼克斯（Tom Nichols）表示，「我們避免了75年的冷戰場景終究出現了」，他認為對拜登來說，最重要的就是忽略公眾噪音，但這很難達成。

而這也是拜登上週前往歐洲聲援北約盟友的潛台詞，加強保衛成員國的力量，強化對烏國財政、軍事及人道援助，但依然避談在烏國上空設立禁飛區。

原因很直觀，自二戰以來，美俄雙方一直相互保證毀滅（Mutual Assured Destruction）的理解下共存，擁有足以摧毀對方的核武。這也是今日拜登決心避免在北約邊界外的烏克蘭領土上，讓盟軍與俄方軍事對峙的基礎。

禁飛區涉及要求北約成員擊落來挑戰的俄國軍機，拜登認為這將導致攻擊行動升級，從而引發俄國以核武反擊。如果普丁真的如此回應，數千人傷亡的戰爭將上升到數百萬人傷亡的巨型修羅場。

如同1962年的古巴飛彈危機，核戰一觸即發，最終時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）選擇以海上封鎖應對，蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）也同意撤回義大利和土耳其飛彈。

甘迺迪在危機的13日內，避免在對峙中激怒赫魯雪夫或將衝突「個人化」，然而在此次戰爭中，俄國攻擊平民的舉動，使得拜登在上週將普丁稱為「戰犯」、「殺人獨裁者」，而27日拜登更語出驚人的表示，普丁不能繼續執政。僅管白宮立刻澄清是拜登脫稿演出，並沒有要莫斯科政權更迭之意，然而這似乎對烏國的勝利有弊無利，有可能加重了普丁的賭注。

相較於失言不斷，拜登在具體軍事部署異常謹慎。拒設禁飛區、拒絕波蘭轉交戰鬥機的計畫，以免促使俄國通過攻擊北約領土來擴大戰爭。

報導引述專家意見指出，拜登或可讓美國意圖保持更大的模糊性，以此對克里姆林宮施壓。戰爭的殘酷已將美國盟友願意承擔的風險與底線不斷推進，對俄國的制裁已由淺至深，對烏國的軍事援助也由防護裝備擴大到更致命的無人機、反艦導彈等。

分析也指出，俄國在烏國使用生化武器或俄武將近一步改變美國的風險計算。拜登步步為營，小心謹慎維護盟國的團結一致，數十年外交經驗，讓這位79歲的總統不會輕易偏離設定的航線，正如他在漫天罵聲中完成阿富汗撤軍。

然而上週的美聯社民調顯示，拜登的謹慎在56%的美國人看來，不夠強硬，而共和黨人們正抨擊他的軟弱。尼克斯表示，這正是拜登需要扛住的言論。