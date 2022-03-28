3/28新北+6　足跡遍及北捷、高鐵、中和、新莊、三重、土城

新北今（28）日新增6例確診個案。（示意圖／pixabay） 新北今（28）日新增6例確診個案。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北今（28）日新增6例確診個案，包含1例感染源待釐清案例。新北市長侯友宜提醒，全台各地有隱形的傳播鏈，請有疑慮的民眾主動至社區採檢站篩檢，若身體不適，就不要出門或前往祭拜。

新北衛生局說明，樹林科技廠相關增1人，為案22953，20多歲男性，為科技廠員工，居住地泰山區。3月25日匡列居家隔離，採檢PCR陰性，27日居隔期間出現發燒症狀，二度採檢PCR轉陽性，Ct值20.6，收治專責病房隔離治療。

25日、26日中和出現2名確診（案22598、案22639），衛生局針對兩案疫調發現居住地及活動足跡相近重疊，便針對兩案共同足跡超商發布540通簡訊，提醒足跡重疊的民眾及活動足跡店家前往篩檢站採檢，其中2人經採檢PCR為陽性。

其中案22945為30多歲麵店店員，3月20日曾到中和分店支援，26日接獲通知有確診足跡前往採檢，PCR陽性，Ct值34.7，衛生局已匡列接觸者12人、居家隔離12人。

而案22946為30多歲行政人員，3月26日出現喉嚨痛流鼻水症狀，當天接獲超商足跡重疊簡訊，3月27日發燒，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值14.3，匡列接觸者44人、居家隔離44人。由於案22946與案22639住同一棟公寓，衛生單位已匡列採檢該公寓12戶共29人。

此外，中和今日還有1例案22944，3月26日因陪病採檢確診，Ct值33.7，初步疫調匡列6人、居家隔離6人。

三重女業務、基隆警和小吃店相關案各增1例，為三重女業務（案22701）的確診同事之女兒（案22947），未滿5歲，Ct值32.69，以匡列6人、居家隔離6人；案23023則與基隆警、小吃店群聚相關，3月21日曾與海洋科大老師案23022聚會，3月26日出現喉嚨痛、發燒等症狀，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16，現已匡列接觸者51人、居家隔離11人。

以下為確診者的新北市足跡，提醒曾出入相關場所的民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道不適等症狀請前往社區篩檢站採檢。