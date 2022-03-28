臺灣證交所：上週外資在集中市場買超161.68億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/21~2022/3/25）外資在集中市場總買進金額為3,772.38億元，總賣出金額為3,610.70億元，買超為161.68億元，另統計自2022年年初至3月25日止，外資總買進金額為4兆4,468.23億元，總賣出金額為4兆9,094.10億元，累計賣超為4,625.87億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆8,933.10億元新台幣，占全體上市股票市值的41.77%，較3月18日的22兆5,157.66億元新台幣，增加3,775.44億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：中鋼：買進121,396千股，賣出54,751千股，買超66,645千股。第二名：中信金：買進142,523千股，賣出77,196千股，買超65,327千股。第三名：華通：買進67,180千股，賣出29,039千股，買超38,141千股。

另外，在外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為第一名：友達：買進67,645千股，賣出117,498千股，賣超49,853千股。第二名：華邦電：買進87,257千股，賣出132,005千股，賣超44,748千股。第三名：元大金：買進58,136千股，賣出99,479千股，賣超41,343千股。