新北攜手智泰科技與7所大專校院 打造國小到大學AI元宇宙

新北市積極打造智慧城市，透過教育與產官學合作植入 AI新思維，智泰科技響應政策於今(28)日捐贈2,500套「 VisLab AI圖像辨識工具軟體」提供全市高國中小約50校教學使用， 其中也包含16所職探中心及11所自造教育及科技中心學校。 教育局更攜手國立臺灣科技大學及新北在地6所優質大專校院， 共同推動AI教育向下扎根，從國小、國中、高中職到科大教育， 厚實未來科技產業的人才培育基礎。

副市長陳純敬表示，新北市積極發展人工智慧教育， 辦理全市國中及技高AI程式設計競賽活動之外，也請16所職探中 心及11所自造教育及科技中心辦理AI體驗課程，並鼓勵學校落實 108課綱跨領域推動科技及資訊教育。而在智泰科技協助下， 本市以泰山高中作為全市人工智慧推動教育基地，不僅提供AI教學 師資及設備，也會辦理認證課程與教案教材開發，提升新北學子AI 素養與國際競爭力。

智泰科技董事長許志青表示，在VisLab透過簡易且可視化的操 作介面，讓未曾學習過程式語言與不孰悉AI資料庫的使用者， 藉由這套軟體了解人工智慧辨識圖像的原理原則，同時可立即感受A I技術帶來的便利性， 期望透過這次捐贈為新北培育更多優秀未來人才。

此外，新北市首度與臺灣科大、明志科大、東南科大、醒吾科大、 致理科大、亞東科大、馬偕醫護專校等7所大專校院合作，除了共享 AI教育資源及設備，更合作培訓各級學校種子教師， 持續不斷地向前推動，最終期待能與元宇宙科技並聯應用， 產官學攜手合作打造新北AI大教育。

臺灣科大顏家鈺校長表示， 大學端與產業有豐富密切的研發合作及育才經驗， 希望藉由本次合作將教學、研究與產學能量挹注到中小學， 為產業所需的AI人才打下堅固的基石。

已學習本套AI軟體的泰山高中三年級陳柏翰同學表示， 感謝學校與企業提供這麼好的學習機會，透過這次學習了解到AI圖 像辨識在未來應用上將越來越廣泛，自己會再花時間更深入的了解。 同校三年級游竣翔同學則說，AI技術肯定是未來不可或缺的熱門的 領域，不僅能掌握與預測未來趨勢，很興奮能在高中時期就接觸到A I人工智慧。

教育局長張明文表示，新北市智慧城市的核心是以人為本， 持續奠基科技與教育，透過新科技打造永續智能城市。 感謝民間企業攜手產官學合作， 期待高中職學校運用產業與科大的專業技術與資源，共同培育具備實 作、創新及跨域力的國際AI人才。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供