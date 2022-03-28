新北高風險「全齡派案」 社衛警聯合救援

板橋有位80多歲的阿嬤，因跌倒顱內出血送醫， 她的兒子堅持辦理自願離院，醫院護理人員不放心， 後續追蹤到家要幫阿嬤換鼻胃管，但兒子因罹患思覺失調， 拒絕開門，幾經拉鋸，護理人員有敏感度，緊急通報社會局， 市府隨即啟動高風險家庭整合型安全網「全齡派案」， 由板橋社福中心、衛生所公衛護士、警消人員聯合到場處置， 歷經數小時馬拉松協商，終於將生命垂危的阿嬤送醫， 也將兒子送八里療養院評估治療。 新北市社會局長張錦麗28日特別在跨局處會議中， 表揚第一線服務人員。

張錦麗表示，新北市在1911年全國首創高風險家庭整合型安全網， 原係針對18歲以下的弱勢家庭兒少，但弱勢家庭往往伴隨老人、 身障等議題，因此在侯友宜市長的指示和政策下，2021年起擴大服務對象，精進成「全齡化整合型安全網」，將「 全齡」的弱勢對象皆納入安全網的通報範圍， 由高風險中心派案給社政、警政、勞政、衛政、民政等跨局處， 以整合多元資源介入協助。

板橋社福中心主任陳思穎表示，在接獲通報趕往阿嬤家中處理時， 發現屋內非常的凌亂，阿嬤全身濕透，且據護理人員現場診察， 發現阿嬤生命跡象已出現微弱現象，但兒子仍拒絕送醫， 幻稱醫療人員均是要加害他媽媽的「外星人」， 幸好有後埔派出所副所長黃政凱率員警和119消防人員到場協助， 幾經折衝，才終於將阿嬤送醫，並將兒子也另送八療診治。

張錦麗也同時表揚一個葉童案有功人員，葉童母親因案遭通緝， 不敢報戶口，失聯近2年， 幸賴婦幼隊員警和淡水分局家防官以及社工，鍥而不捨多方查找， 終於在屏東地區找到母子兩人。 張錦麗強調，不論兒少、身障或老人， 新北市福利人口數均為全國之冠，為了維護每一弱勢家庭， 新北市將高風險升級為全齡派案服務，希望以更綿密的安全網，「 網助」每一個有需要的家庭。