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北市殯葬處副處長涉貪•檢廉14路搜索　3/29清晨將王文秀聲押禁見

檢廉獲報，王文秀等人於民國108年至110年間，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/03/29 11:19
檢廉獲報，北市殯葬處副處長王文秀涉嫌洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉28日兵分14路搜索，並約談王女等12人。檢察官漏夜偵訊...

檢廉獲報，北市殯葬處副處長王文秀涉嫌洩漏採購資訊護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉28日兵分14路搜索，並約談王女等12人。檢察官漏夜偵訊...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）檢廉獲報，北市殯葬處副處長王文秀涉嫌洩漏採購資訊、護航特定廠商，涉犯貪污等罪。檢廉兵分14路搜索，並約談王女等12人。檢察官漏夜偵訊後，今天(3/29) 清晨將王女聲押禁見。

檢廉獲報，王文秀等人於民國108年至110年間，利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，涉嫌私下透露給特定廠商，甚至護航標案過關，涉嫌貪污治罪條例等罪。

台北地檢署昨指揮廉政署兵分14路展開搜索行動，並約談王女、台北市政府顧問許志成及林姓廠商等12人，晚間將陸續移送北檢複訊。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將王文秀聲請羈押禁見，許志成及林姓廠商各以新台幣10萬元交保，其餘被告分別以3萬元不等金額交保。

台北市殯葬管理處長陳冠伶昨接受媒體聯訪時表示，事情來得很突然，現在掌握的狀況與媒體報導差不多，將全力配合廉政署調查，毋枉毋縱。

根據台北市殯葬管理處網頁，王文秀在殯葬處資歷豐富完整，曾擔任殯儀管理課課長、館長及秘書，並於107年就任副處長，是台北市環保葬的推手。

中央社報導，檢廉去年也查獲台北市立第一、第二殯儀館9名員工涉嫌收受禮儀業者賄賂，檢廉當時兵分17路搜索，並約談19名公務員、業者說明。檢察官訊後諭令涉案公務員及業者分別以新台幣3萬元至6萬元不等金額交保。
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